Prekonal koronavírus, rúško nosil aj doma. Dá sa to zvládnuť, odkazuje

S bratom sa izolovali od zvyšku rodiny, jeho blízki zostali negatívni.

7. jan 2021 o 17:56 Kristína Braxatorová

Milan Hrubo prekonal nákazu koronavírusom na začiatku druhej vlny. Vtedy bol pozitívny výsledok testu ešte pre ľudí šokom. "Pred rokom sme si mysleli, je to v Číne, to sa nás netýka. A zrazu zistíš, že aj ty si toho súčasťou," opisuje 23-ročný študent z Beluše.

Ako ste zistili, že máte koronavírus?

Brat mal príznaky ako prvý. Bolela ho hlava. Keď prišiel o čuch a chuť, začali sme tušiť, že niečo nie je dobre. Tak išiel na test a preventívne sme všetci zostali doma v dobrovoľnej karanténe. Keď bratovi prišiel výsledok, že je pozitívny, poslal nás lekár ako kontaktné osoby tiež na test. Pozitívny výsledok som mal z rodiny už len ja.

Ako ste zareagovali, keď ste zistili, že aj vy máte pozitívny výsledok?

Bol to zvláštny pocit. Pred rokom sme si mysleli, je to v Číne, nás sa to netýka. A zrazu zistíš, že aj ty si toho súčasťou.

Mal som ľahký priebeh. Nebol som unavený, ani hlava ma nebolela, ani o čuch som neprišiel úplne, len niektoré veci som cítil oslabene. Môj brat necítil ani chuť kávy.

Vedeli ste, čo čakať, keď ste uvideli výsledok testu?

Informácií som mal dosť, z médií to na nás išlo z každej strany. Keďže som už bol v preventívnej karanténe, strávil som ešte ďalších desať dní doma. Izbu som opúšťal len na hygienu. Aj jedlo som dostával do izby.

Rúško som nosil, aj keď som sa stretával s ostatnými členmi rodiny.

Keďže sme boli chorí len my dvaja s bratom, snažili sme sa nenakaziť zvyšok rodiny. Kontakty sme sme minimalizovali, viac sa u nás dezinfikovalo, zvýšila sa hygiena.

Obmedzili ste kontakty s rodinou, varili ste si sami?