Takmer 40 percent Slovákov obmedzí počas Vianoc stretnutia, ukázal prieskum

Takmer tretina respondentov strávi sviatky sama alebo len s členmi svojej domácnosti.

21. dec 2020 o 12:01 SITA

BRATISLAVA. Obmedziť stretávanie sa s blízkymi plánuje počas Vianoc 39,7 percenta Slovákov.

Vyplýva to z prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý od 10. do 14. decembra uskutočnili na vzorke 1 000 respondentov prieskumná spoločnosť Mnforce, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.

O prieskume informovala Michaela Lukovičová zo spoločnosti Seesame.

Ďalších 28,1 percenta ľudí uviedlo, že Vianoce strávia sami alebo len s členmi svojej domácnosti. Ďalších 14 percent respondentov uviedlo, že sa počas sviatkov neplánujú obmedzovať v návštevách rodiny alebo známych.

Výskum obsahoval aj otázku, či sa pred stretnutím s príbuznými plánujú ľudia otestovať na ochorenie COVID-19.

Spomedzi tých, čo Vianoce neplánujú stráviť len s členmi vlastnej domácnosti, sa určite alebo skôr plánuje dať otestovať 29,5 percenta respondentov.

Otestovať sa pred návštevou príbuzných neplánujú ľudia, ktorí sa koronavírusu neobávajú a tí, ktorí neschvaľujú kroky vlády pri riešení koronakrízy.

Prieskum tiež ukázal, že 37,1 percenta ľudí sa prikláňa k názoru, že Vianoce čiastočne alebo úplne zhoršia pandemickú situáciu. Naopak, 33,4 percenta respondentov predpokladá, že Vianoce situáciu s epidémiou nezhoršia.

„Výskum potvrdil súvislosť medzi pocitom ohrozenia a opatrným správaním sa počas vianočných sviatkov. Respondenti deklarujúci vysokú mieru obáv z koronavírusu výrazne častejšie plánujú obmedziť spoločenské kontakty počas sviatkov. Starší respondenti plánujú, bez ohľadu na mieru obáv, sviatky častejšie stráviť len s členmi domácnosti,“ povedal Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.