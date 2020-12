Vakcínou proti Covidu-19 by sa mali bežní ľudia začať očkovať okolo Veľkej noci

Konkrétnu vakcínu si človek nebude môcť vybrať.

21. dec 2020 o 20:04 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Dospelí obyvatelia Slovenska, ktorí nepatria medzi rizikové skupiny obyvateľstva ani nepracujú v zamestnaniach, ktoré sú kľúčové pre chod spoločnosti, budú mať možnosť zaočkovať sa vakcínou proti Covidu-19 až okolo Veľkej noci. Veľkonočná nedeľa bude 4. apríla 2021. Takto svoj odhad prístupnosti vakcíny pre bežných ľudí v pondelok spresnilo ministerstvo zdravotníctva.

Ako prvá by na Slovensko mala prísť 26. decembra vakcína od americko-nemeckého farmaceutického konzorcia Pfizer/BioNTech. Nasledujúci deň 27. decembra by ňou mali zaočkovať prvú obyvateľku Slovenska.

Meno ministerstvo stále nechce prezradiť. Zdroj blízky pandemickej komisii však pre SME povedal, že by to mala byť žena po šesťdesiatke. "Bude to človek, ktorý prichádza do kontaktu s nakazenými a je rešpektovanou osobou vo svojej oblasti," povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Použitie vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech v pondelok schválila Európska lieková agentúra (EMA). Jej rozhodnutie v najbližších dňoch musí ešte odobriť Európska komisia.

V decembrovej dodávke príde na Slovensko desaťtisíc kusov spomínanej vakcíny. V januári by mal doraziť zvyšok z prvej 300-tisíc kusovej dodávky. Ide o dvojdávkovú vakcínu. Časový rozostup medzi prvou a druhou dávkou sú tri týždne.

Celkovo na Slovensko príde až 17,4 milióna vakcín proti Covidu-19 od šiestich rôznych výrobcov. Ministerstvo neplánuje dať ľuďom možnosť vybrať si, ktorou vakcínou chcú byť zaočkovaní. Avšak tvrdí, že bezpečnosťou a účinnosťou sú porovnateľné.

Očkovanie je rozdelené do štyroch vakcinačných vĺn. Bežní ľudia prídu na rad až v tej poslednej. Očkovanie bude dobrovoľné a bezplatné.

Registrovať sa bude cez korona.gov

"Na očkovanie sa bude dať objednať na konkrétne miesto v presnom čase prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk ," vysvetľuje Eliášová. Ide o portál, cez ktorý sa dá v súčasnosti objednať napríklad na PCR test, ak má človek príznaky infekcie koronavírusom.

Na portály sa nachádzajú aj najdôležitejšie informácie o Covide-19 a štatistiky o šírení tejto nákazy na Slovensku.