Dobré ráno: Fico už skončil, dopadne horšie ako Mečiar

Komentátori hodnotia politický rok 2020.

29. dec 2020 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

Rok 2020 je zvláštny, a to sme ešte veľmi láskaví. Prvé dva mesiace to vyzeralo, že to bude rok boja proti mafii, rok rozhodujúci o politickej budúcnosti Roberta Fica aj Petra Pellegriniho, rok očisty Slovenska od korupcie, klientelizmu a paplášizmu.

Lenže, napokon je to rok pandémie a rok asi najväčšej globálnej krízy snáď od čias druhej svetovej vojny. Aký to bol však rok politický a čo by a prečo boli najväčšími udalosťami 2020, sa budeme rozprávať v špeciálnom sviatkovom vydaní podcastu Dobré ráno.

Tomáš Prokopčák v špeciálnom koncoročnom vydaní Dobrého rána hodnotí politický rok 2020: rozpráva sa so zástupcom šéfredaktorky SME Jakubom Filom a s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.

