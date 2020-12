Sviatky budú ťažké, práce je veľa aj bez pandémie, tvrdí Mikas

Tiché vianočné sviatky tento rok epidemiológovia a hygienici určite mať podľa Mikasa nebudú.

23. dec 2020 o 7:40 TASR

BRATISLAVA. Tiché vianočné sviatky tento rok epidemiológovia a hygienici určite mať nebudú. Pre TASR to povedal hlavný hygienik Ján Mikas, ktorý poukázal, že pre pretrvávajúcu pandémiu nového koronavírusu budú mať na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) rozdelené služby, aby mohli flexibilne reagovať na aktuálnu situáciu. Práca počas Vianoc bude pre nich samozrejmosťou.

Pandémia podľa hlavného hygienika zmenila v jeho živote veľa, práca Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa stala známejšou medzi širšou verejnosťou.

Hygienici sú vyčerpaní

Pracovníci trávili podľa jeho slov dlhé večery aj noci na telefóne či na počítači. Mnohí z nich sú unavení, lebo sú od marca v plnom nasadení a pracovať budú musieť aj počas vianočných sviatkov. "Šťastie je, že máme možnosti elektronickej komunikácie a môžeme sa alternatívnym spôsobom dohadovať na ďalších opatreniach takýmto spôsobom," povedal.

Poukázal na to, že popri pandémii sa odborníci musia venovať aj inej kontrolnej činnosti. Podnety a dôležité veci nemohli odložiť a museli ich riešiť popri ťažkej epidemiologickej situácii paralelne. Išlo napríklad o zisťovanie kvality pitnej vody, kvality vody na kúpanie, prácu na akčnom radónovom pláne, modernizáciu peľových staníc, problematiku výživy či hygienu kozmetických výrobkov.

Uviedol tiež, že v rámci úradov museli presúvať niektorých pracovníkov na výpomoc pri trasovaní. Pri ňom, ako aj pri administratíve pomáhali aj vojaci. Pandémia podľa Mikasa zmenila dĺžku pracovnej doby u väčšiny úradníkov.

Situácia je alarmujúca

Mikas tiež poukázal na to, že funkcia hlavného hygienika nie je jednoduchá. "Keď prišla pandémia nového koronavírusu, tak sa zmenilo veľmi veľa. Jednak aj ten čas, ktorý venujem čisto pandémii, ale samozrejme aj do života, lebo som sa v podstate od marca ani nezastavil. V súčasnosti pri tejto situácii ani čas na oddych neprichádza do úvahy. Musíme riešiť súčasnú situáciu, prežiť Vianoce, nastaviť nejakým spôsobom očkovaciu stratégiu," priblížil.

Dodal, že zároveň pracujú na akčných plánoch. Každý odbor pracuje na určitých preventívnych aktivitách. V rámci celého úradu pracuje Úrad verejného zdravotníctva na zlepšení a zefektívnení svojej činnosti, na informatizácii či na digitalizácii svojich výstupov.

"Práce je veľa aj bez pandémie. Tá však prebila niektoré činnosti. Tie, ktoré sú dôležité, vykonávame aj naďalej. Mňa pohltila veľkým spôsobom. Ale na to som aj tu, aby sme túto situáciu riešili, lebo teraz je naozaj alarmujúca. Ešte sme nevyhrali. Na opatreniach aj vyhláškach treba priebežne stále pracovať a vydávať," uzavrel Mikas.