Minister Budaj: Živý vianočný stromček zanecháva menšiu ekologickú stopu

Ján Budaj každý rok kupuje na Vianoce živý stromček.

24. dec 2020 o 11:29 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Živý vianočný stromček zanecháva menšiu ekologickú stopu.

Pre agentúru SITA to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Šéf envirorezortu preto každý rok kupuje na Vianoce živý stromček.

„Vždy kupujem živý stromček. Je magické, že raz do roka si ľudia nosia domov kus lesa, ktorý im doma vonia. Zároveň si myslím, že sme sa týmto spôsobom naučili si vyvolať nejakú atavistickú pamäť na časy, keď sme tým voňavým živičnatým drevom všade kúrili a na tej čečine možno aj spali. A preto možno máme v pamäti, že to nie je len o Vianociach, ale je to aj čosi pradávne a živočíšno-ľudské z čias, keď sa ešte ani nespievala Tichá noc,” povedal pre agentúru SITA Budaj.

Na štedrovečernom stole v jeho rodine nesmie chýbať kapustnica a tradičný kapor.

„Každý rok sa pokúšam zvládnuť kapra, vrátane jeho pečenia. Ale keďže je to len raz ročne, vždy je novým dobrodružstvom, či sa mi to podarí. Hoci to naozaj nie je kulinárska záhada, faktom je, že niekedy mi to nevyjde,“ poznamenal s úsmevom.

Šéf envirorezortu sa snaží každý rok ísť na polnočnú omšu, ktorá podľa neho v strednej Európe patrí k silným momentom roku.