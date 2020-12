Remišovej chýba stabilný komunikačný tím pre koronakrízu

Hádky medzi SaS a OĽaNO podľa Remišovej nepriniesli žiadne riešenia pre ľudí.

28. dec 2020 o 8:00 TASR

BRATISLAVA. Slovensku chýba pre riešenie koronakrízy stabilný komunikačný odborný tím. Vytvoriť by sa mal na úrovni premiéra Igora Matoviča (OĽANO), no mnohí kolegovia vo vláde to tak nevidia.

V rozhovore pre TASR to vyhlásila predsedníčka Za ľudí a ministerka investícií Veronika Remišová. Je podľa nej chybou, ak rezorty uprednostňujú vlastnú komunikáciu.

Ak by mal manažovať koronakrízu niekto iný, musel by mať podľa Remišovej plnú podporu premiéra. Za nezodpovedné považuje vicepremiérka naháňať si politické body konfliktmi medzi koaličnými partnermi.

Problém, ktorý sa ťahá

Absenciu stabilného komunikačného tímu pre oblasť koronakrízy považuje Remišová za dlhodobý problém.

"Počas krízy treba používať krízovú komunikáciu, ktorá má presné pravidlá a kde si nemôžete dovoliť výstrelky, ktoré vám prejdú počas pokojného obdobia prosperity. Vytvorenie multidisciplinárneho komunikačného tímu na úrovni premiéra by prospelo triezvemu a rozvážnemu komunikovaniu krízy, no kolegovia vo vláde to tak nevidia, uprednostňujú samostatnú komunikáciu svojich rezortov, čo je chyba," uviedla vicepremiérka pre TASR.

Na riešení dôsledkov krízy sa podľa Remišovej podieľajú všetky ministerstvá. "Preto musí mať zodpovedný človek politickú silu presadiť všetky potrebné opatrenia. Premiér by ho preto musel plne podporovať, inak by to nefungovalo," reagovala na otázku, či by mal Matovič zveriť manažovanie krízy niekomu inému.

Šéfka Za ľudí vyhlásila, že komunikácia premiéra s niektorými členmi vlády, napríklad s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS), škodí koalícii i nálade v spoločnosti. "Určite škodí, pri každej príležitosti im to pripomínam. Chyby sa stali na oboch stranách, ale všetci musia pamätať na to, že predčasné voľby by otvorili možnosti pre Fica, Pellegriniho a Kotlebu, čo by bolo pre Slovensko podobnou pohromou ako pád vlády Ivety Radičovej," apeluje Remišová.

Naháňanie bodov

Hádky medzi SaS a OĽANO podľa nej nepriniesli žiadne riešenia pre ľudí. "V Európe musíme riešiť najväčšiu krízu za dlhé desaťročia a ja považujem za krajne nezodpovedné naháňať si politické body rôznymi konfliktmi, ktoré síce nič nevyriešia, ale dokonale otrávia atmosféru v spoločnosti. Preto bojujeme za riešenia v koalícii, nevedieme hádky na sociálnych sieťach, ktorých praktickým výsledkom je veľká nula," opísala pozíciu Za ľudí v koalícii.

Vicepremiérka zároveň hovorí, že spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) nemajú v ich rezortoch problém so spoluprácou s premiérom.

"Naše hlavné ciele plníme. Ako v každej koalícii, je boj o rozdelenie financií, o priority, ale ten sa vedie hlavne na úrovni vlády a koalície, čo je normálna vec. Pri iných ministerstvách je iná situácia, ale nechcem hovoriť za kolegov, prečo to tak je," skonštatovala.