Slovenská akadémia vied chce pomôcť v boji proti dezinformáciám

Atraktivita inštitúcií SAV stúpa, ale rozpočet bude nižší ako v roku 2020.

30. dec 2020 o 8:28 TASR

BRATISLAVA. Predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík predpokladal, že keď veda na Slovensku a pracovníci SAV zabrali v čase, keď bola situácia s pandémiou vážna a nikto nevedel, ako sa s novým koronavírusom vyrovnať, tak to nájde aj politickú odozvu.

Chápe, že ekonomická situácia na Slovensku je zlá, ale vedeckí pracovníci SAV by ocenili, keby ich rozpočet neklesol.

To sa však nepodarilo, pretože rozpočet akadémie bude nižší ako v roku 2020, zhodnotil to predseda SAV.

Stúpa atraktivita vedeckých inštitúcií

Okrem toho sa podľa Šajgalíka nepodarilo množstvo vecí, ktoré chceli.

"Dostali sme sa do celkom zaujímavého postavenia a začali sme byť atraktívni pre druhé krajiny a tie nás začínajú vnímať ako dobrého partnera. Máme uzatvorených mnoho memoránd a tie by sa mali pretaviť do nejakej významnejšej spolupráce, avšak obmedzenie cestovania tomu zabránilo," povedal predseda SAV.

Ako poznamenal, medzinárodnú cenu SAV mal dostať profesor Antoine Marés z Francúzska, ktorý sa venoval aj životopisu Milana Rastislava Štefánika, avšak z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa to nepodarilo. "V septembri sme mu mali ocenenie odovzdať a veľmi som sa na to tešil, pretože to by znamenalo zvyšovanie významu SAV," uviedol.

Pandémia nahráva hoaxom

Šajgalík poznamenal, že Ústav experimentálnej psychológie SAV robil výskum, ako vplýva pandémia na konšpiračné teórie a hoaxy.

"Ukazuje sa, že takáto situácia nahráva tomu, aby ľudia prijímali takéto informácie, aby ich čítali a sú tomu viac náchylní veriť. Mali by sme byť jednoznačnou inštitúciou, ktorá vydáva správy o svete a ľudia by nám mali dôverovať," povedal predseda SAV.

Ako poznamenal, hoci akadémia vyjde z prieskumu dôveryhodnosti dobre, ale keď dôjde na hodnotenie konšpiračných teórií, tak SAV nevie až tak významne hrať dôležitú úlohu.

"Našou úlohou nie je ovplyvňovať tých, ktorí hoaxy vymýšľajú. My musíme ovplyvňovať potenciálnych čitateľov konšpirácií a hoaxov," uzavrel.