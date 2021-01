Na Slovensko príde ďalšia várka vakcín proti covidu

Do krajiny príde ďalších 76 000 dávok vakcíny BioNTech/Pfizer.

4. jan 2021 o 17:07 TASR

BRATISLAVA. Počas pondelka a utorka (5.1.) spoločnosť Pfizer dodá na Slovensko ďalších 76 000 dávok vakcíny proti novému koronavírusu. TASR stanovisko za spoločnosť poskytol Miroslav Lednár.

Ide o ďalšiu várku dávok. Prvé dve termo-prepravky s množstvom 9750 dávok vakcíny prišli na Slovensko ešte 26. decembra minulého roka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Celkové množstvo dávok alokované pre Slovensko v rámci zmluvy s Európskou komisiou bude v týždenných dodávkach dovezené do SR počas nasledujúcich mesiacov a kvartálov," priblížil.

Súvisiaci článok Zaočkovať sa už môžu dať aj zamestnanci DSS a terénni sociálni pracovníci Čítajte

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa už v minulosti vyjadrilo, že v krajine by malo byť zaočkovaných približne 3,3 milióna obyvateľov. Tento počet by mal byť rozložený v čase. Očkovacie látky, ktoré krajina nevyužije, môže vložiť do tzv. bazára, odkiaľ si ich v prípade potreby môže prevziať iná krajina.

Ďalšie dávky vakcín mali byť podľa rezortu zdravotníctva navezené do 25 vakcinačných centier. Počet vakcinačných centier by mal postupne dosiahnuť 79.