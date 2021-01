Do konca lockdownu zostanú zatvorené aj umelecké a jazykové školy

5. jan 2021 o 11:20 TASR

BRATISLAVA. Základné umelecké školy, centrá voľného času aj jazykové školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Následne sa bude podľa jeho slov postupovať podľa aktuálnej situácie.

"Ak by testovanie prebiehalo k 18. januáru a situácia nám to dovolí, tak si myslím, že ZUŠ tým, že budú mať pretestovaných zamestnancov a následne aj žiakov, by mohli prejsť na prezenčnú výučbu," poznamenal Gröhling. Ako dodal, situácia sa ešte spresní neskôr v závislosti od aktuálnej situácie.

Zatiaľ sa obmedzene otvoria len škôlky

Osemročné gymnáziá, ktoré pokrývajú druhý stupeň základných škôl a stredných škôl, sa predbežne v rámci plánu rezortu školstva majú otvárať k 25. januáru.

"Končiace ročníky budú mať predbežne možnosť prezenčnej výučby od 18. januára po pretestovaní. Je to však plán a uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať," dodal minister školstva.

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Testovať by sa mali rodičia aj zamestnanci

Situácia by mohla podľa plánu rezortu školstva od 18. januára vyzerať tak, že otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.

Gröhling tvrdí, že rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú od tohto dátumu vo vzdelávaní dištančne.

Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti od príslušnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.