Dobré ráno: Nemocnice prosia o pomoc, opatrenia budú ešte dlho

Ako sa cez sviatky vyvinula epidémia na Slovensku.

7. jan 2021 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Situácia sa už mala zlepšovať, namiesto toho vidíme kolabujúce nemocnice, problémy s očkovaním, rekordné počty mŕtvych i vysokú pozitivitu testov. Opatrenia sme prijali neskoro a ešte ich aj tak množstvo ľudí nedodržiavalo.

Ako teda na tom Slovensko momentálne v boji s pandémiou je, kedy sa situácia začne zlepšovať a kedy v tomto novom roku sa život aspoň ako tak vráti do normálu, sa budem dnes rozprávať s reportérom denníka SME Jánom Krempaským.

A ospravedlňte zníženú zvukovú kvalitu, vzhľadom na epidemiologickú situáciu všetky rozhovory nahrávame na diaľku.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Nitra zaviedla prísny lockdown, polícia mala robiť aj množstvo kontrol a vyzývala ľudí, aby sa mestu vyhli. Dôvodom je zlá epidemiologická situácia, mesto sa pripravuje aj na plošné testovanie - primátor Nitry Marek Hattas o tom už hovoril s premiérom Igorom Matovičom.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíkova zverejnila dokumenty k samovražde bývalého šéfa polície Milana Lučanského. Dokumenty si k dispozícia na webe, nájdete ich napríklad na internetovej stránke denníka SME. Ministerstvo tiež zverejnilo odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Novú, infekčnejšiu mutáciu koronavírusu už potvrdili aj na Slovensku. Nový variant, ktorý sa šíri z južného Anglicka, našli vo vzorkách z okresu Michalovce. Tento kmeň má o zhruba 70 percent vyššiu schopnosť šírenia, rovnaké sú ale príznaky ochorenia aj smrtnosť vírusu.

Irán začal obohacovať urán na úroveň 20 percent. Spojené štáty tento pokus označili za vydieranie, Európska únia odkázala, že tento pokus je odklonom od jadrovej dohody.

Českí vedci vyvinuli nový test na Covid-19, ktorý je rýchly ako antigénové testy a presný ako testy PCR. Zároveň by sa dal automatizovať, takže nevyžaduje prítomnosť zdravotníka. Testy by mohli vyzerať ako automaty na kávy: kelímok s vykloktanou vzorkou však do automatu vložíte a on povie, či ste chorý.

Moje dnešné odporúčanie je čítať si. Možno ste na Vianoce tiež dostali niekoľko zaujímavých knižiek, tak si na ne nájdite čas: normálne, urobte si režim a každý deň si vyhraďte trošku času na knihu. Ja si napríklad budem čítať Feynmanov životopis, siahnem po komiksoch Sandman či Mýty a už sa teším knižky o renesancii či starovekej archeológii.

