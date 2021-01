Koronavírus: Nitru a Košice čaká plošné testovanie (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili už takmer 200-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 2 717 obetí. Od Nového roka platí na Slovensku prísnejší zákaz vychádzania.

8. jan 2021 o 6:02 Jakub Habas, Erik Balázs, TASR, SITA, ČTK

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

06:02 SVET - Počet úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom v Brazílii presiahol hranicu 200 000. Za uplynulý deň zaregistrovali 1524 úmrtí, čo je druhý najvyšší počet. Najviac ľudí, až 1595, zomrelo v súvislosti s covidom koncom júla.

6:00 SLOVENSKO - Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu čaká mesto Košice a celý okres Nitra plošné testovanie.

Mesto Nitra zriadi 34 odberných miest, testovať budú v piatok od 15. do 20. hodiny a v oba víkendové dní od 8. do 17. hodiny.

Testovanie v Košiciach bude prebiehať na zhruba 50 odberných miestach v piatok od 16. do 20. hodiny, v sobotu a v nedeľu od 9. do 17. hodiny. Otestovať sa bude dať aj v pondelok, ale už iba na jednom odbernom mieste v Kulturparku od 9:00 do 17:00.