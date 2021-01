Cibulkovú prednostne zaočkovali, pochybiť mal pracovník vakcinačného centra

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že nemocnice dostali príkaz neuprednostňovať ľudí.

10. jan 2021 o 12:53 (aktualizované 10. jan 2021 o 14:15) Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Hoci ministerstvo zdravotníctva uplynulý týždeň tvrdilo, že nemocnice nesmú do zoznamu očkovaných prednostne zaraďovať ľudí, ukazuje sa, že nie všetci sa týmto postupom riadia.

Denník N v nedeľu zverejnil informáciu, že v Univerzitnej nemocnici v Bratislave uprednostnili pri očkovaní bývalú tenistku Dominiku Cibulkovú. Zaočkovali ju minulý týždeň na jednom z troch pracovísk vakcinačného centra nemocnice, konkrétne v Nemocnici akad. L. Dérera na bratislavských Kramároch.

Nemocnica tvrdí, že známu tenistku samovoľne a neoprávnene doplnil do oficiálneho zoznamu jeden z pracovníkov vakcinačného centra.

„V tom sú iba zdravotníci, pracovníci kritickej infraštruktúry alebo iné skupiny, ktoré určilo ministerstvo zdravotníctva,“ povedala pre Denník N hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Cibulková v reakcii na udalosť uviedla, že sa nechala voviesť do omylu, keď sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sa mohla dostať na rad pri očkovaní.

"Ak by som čo i len tušila, že sa dopúšťam vážneho pochybenia, a že len nevypĺňam voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by som možnosť zaočkovať sa nevyužila," napísala na instagrame s tým, že ju vzniknutá situácia veľmi mrzí.

Nemocnica sa ospravedlnila

Riaditeľka nemocnice Renáta Vandriaková podľa hovorkyne nevedela o tom, že by sa k vakcíne dostal niekto mimo oficiálnych zoznamov. V prvej fáze by mali byť proti covidu zaočkovaní zdravotníci a ľudia z kritickej infraštruktúry.

"Dávali sme nemocniciam jasný príkaz, že by nemali akceptovať požiadavky na prednostné zaradenie do zoznamu," povedala riaditeľka tlačového oddelenia ministerstva zdravotníctva Jana Pôbišová v stredu 6. januára.

“ Ak je to o tom, že sa potichučky zaočkujú a nik o tom nevie, a nie je tam propagačný efekt a nie je to o popularizácii očkovania, tak vtedy sa mi to zdá ako zneužívanie situácie. „ Premiér Igor Matovič

Uprednostňovanie kohokoľvek označila nemocnica za nepríputné a za vzniknutú situáciu sa ospravedlnila.

Pracovník vakcinačného centra, ktorý prednostne zaočkoval známu bývalú tenistku, sa od pondelka 11. januára už nebude na vakcinácii podieľať.

Matovič hovorí o zneužití situácie

Podľa doteraz známych informácií v nemocniciach už napríklad zaočkovali aj bývalého prezidenta Rudolfa Schustera, verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, či europoslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú. Dohromady ide o 20-tisíc ľudí.

Premiér a šéf OĽaNO Igor Matovič v relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že sa mu podobné praktiky prestávajú páčiť.

"Ak je to o tom, že sa potichučky zaočkujú a nik o tom nevie, a nie je tam propagačný efekt a nie je to o popularizácii očkovania, tak vtedy sa mi to zdá ako zneužívanie situácie,“ povedal Matovič. Neprekážalo by mu, ak by nemocnica využila známu osobnosť na propagáciu očkovania.

"Ak by to nebolo spojené s masívnou propagáciou očkovania, dáme tomu zaracha," hovorí Matovič, ktorý sa chce o očkovaní zhovárať s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO).