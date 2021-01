V okrese Nitra platí prísnejší lockdown, kontroluje ho polícia (fotogaléria)

Dôvodom je kritická pandemická situácia.

11. jan 2021 o 13:03 TASR

Policajná kontrola na ceste v smere z Levíc do Nitry. (Zdroj: SITA)

NITRA. V okrese Nitra platí od pondelka prísnejší zákaz vychádzania. Dôvodom je kritická pandemická situácia.

Bez potvrdenia o negatívnom antigénnom či RT-PCR teste na ochorenie COVID-19, ktoré nesmie byť staršie ako sedem dní, ľudia nebudú môcť chodiť do zamestnania, prírody či sprevádzať dieťa do školského zariadenia. Sprísnený zákaz sa netýka cesty do najbližších potravín, lekárne či drogérie.

Deti do desiatich rokov majú výnimku na pobyt v prírode. Pandemickú situáciu v Nitre a jej okolí označil za horšiu, ako bola na jeseň na Orave. V Nitre zachytili vo vzorkách aj britský variant nového koronavírusu, ktorý je oveľa infekčnejší.

Dodržiavanie nových opatrení kontroluje polícia.