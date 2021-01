Bittó Cigániková prichádza s novými očkovacími pravidlami

Pomôcť majú k lepšiemu, jednoduchšiemu a férovejšiemu prístupu k vakcínam.

11. jan 2021 o 15:31 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Predsedníčka zdravotníckeho výboru Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková (SaS) požiada koaličnú radu o prerokovanie piatich pravidiel k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19.

Pomôcť majú k lepšiemu, jednoduchšiemu a férovejšiemu prístupu k očkovaniu. Informoval o tom hovorca strany SaS Ondrej Šprlák.

Systém by mal podľa Bittó Cigánikovej umožniť prihlásiť sa na očkovanie len zdravotníkom z národného registra zdravotníckych pracovníkov. Ten je prepojený s eZdravím rovnako ako register obyvateľov, podotkla.

Potrebujeme rezervné zoznamy nemocníc

Poslankyňa navrhuje, že k riadnym zoznamom očkovania by mali existovať rezervné zoznamy nemocníc a očkovacích miest pre prípady, keď sa v daný deň nevyužije plánovaný počet vakcín, napríklad keď neprídu nahlásení zdravotníci a vakcíny sa tak do ďalšieho dňa znehodnotia.

Súvisiaci článok Sulík výnimku hygienikov nevyužil, po návrate z Dubaja podstupuje karanténu Čítajte

"Na týchto zoznamoch by mali byť ďalší zdravotníci, pacienti z rizikových skupín a ich opatrovatelia, ale aj osobnosti verejného života podieľajúce sa na plánovanej kampani," hovorí Bittó Cigániková.

Dodala, že ľudia na zoznamoch by mali byť ochotní a schopní prísť na zavolanie "skoro okamžite".

Očkovanie by malo prebiehať aj cez víkend

Rozšíriť by sa mal podľa možností počet očkovacích miest a zoznamy očkovaných. Pracovná doba očkovacích miest by sa mala rozširovať podľa dostupnosti vakcíny tak, aby sa očkovalo všetky pracovné dni a víkendy, povedala.

Bittó Cigániková ako posledné opatrenie uviedla, že by sa mali zverejniť počty očkovaných, dostupné počty vakcín aj plánované dodávky. Predišlo by sa tak strachu z nedostatku vakcín a ľudia by mali istotu, že ich bude dosť, poznamenala poslankyňa.

"Zrozumiteľný plán a osvetová kampaň nám pomôže prekonať tieto ťažké časy a zvýšiť záujem o očkovanie aj neskôr ako v počiatočnej fáze. Boli by sme radi, ak by sme postupne prešli z plošného testovania na plošné očkovanie," hovorí Bittó Cigániková.

Pätoro pravidiel by podľa poslankyne pomohlo bezpečnosti zdravotníkov, osvete a lepšiemu pochopeniu dôležitosti očkovania.