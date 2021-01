Dobré ráno: Ako sa môže človek predbehnúť pri očkovaní

Čo prípad Cibulková ukázal o očkovaní na Slovensku.

11. jan 2021 o 23:12 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/8t3u5-f74836?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Máme nedostatok vakcín. Očkovať proti novému koronavírusu by sa tak mali najmä zdravotníci, hasiči či policajti, prípadne kritická infraštruktúra štátu.

Cez víkend ale denník N upozornil na prípad, keď sa s očkovaním predbehla bývalá tenistka Dominika Cibulková aj s mužom – a možno nebola jediná. Ako teda u nás očkovanie funguje, kto sa zaočkovať môže a kto nie, prečo – a vlastne ako celú vakcináciu zvládame?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jánom Krempaským.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

V slovenských nemocniciach je prvý raz hospitalizovaných viac ako tritisíc pacientov s covidom. Viac ako tritisíc ľudí u nás už aj na nový koronavírus zomrelo.

Matovič, Kollár aj Danko by sa mali vzdať titulu, odkazuje Nadácia zastavme korupciu. Spolu so Študentskou radou vysokých škôl vyzývajú premiéra a ďalších politikov, aby sa vzdali diplomov, ktoré nadobudli podvodom. Zákon, vďaka ktorému je to možné spraviť, platí od tohto roka.

Opozícia by chcela predčasné voľby už v septembri. Návrh na skrátenie volebného obdobia podal Pellegriniho Hlas, hovorí o sústavnom zlyhávaní vlády či o cestovateľských výnimkách pre vicepremiéra Štefana Holého zo Sme rodina.

Pri stredajšom napadnutí Kapitolu sa mohli zúčastniť aj ľudia, ktorí mali nebezpečnejšie plány ako len postávať pred fotoaparátmi. Do Kapitolu totiž vpadli aj ľudia v čiernych polovojenských uniformách , ktorí mali pri sebe pištole a putá. Viac ale o tom, čo v USA dialo a či Trumpa ešte budú odvolávať, sa dozviete vo včerajšej epizóde Dobrého rána.

Pápež František upravil cirkevný zákon, ktorý teraz umožňuje ženám podieľať sa na väčšom množstve aktivít počas omše. Stále však podľa Františka platí, že nemôžu byť kňazmi. Vatikán stále vyhradzuje kňazstvo len pre mužov.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je nový alebo teda relatívne nový album nusoulovej divy Alicie Keys. Volá sa jednoducho, Alicia a je konečne návratom k starým, jednoduchším, intímnejším skladbám, ktorými kedysi dávno začínala. Práve soul, jednoduchý, trebárs len s klavírom jej tak sedel, no keď sa neskôr začala vydávať to načančaného a ohučaného sveta popu, jej skladby stratili dušu, rytmus aj blues. No a teraz, dvadsať rokov po skvelom debute, ich akoby aspoň v niektorých skladbách našla.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.