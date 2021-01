Koronavírus na Slovensku: V okrese Nitra začal platiť sprísnený lockdown (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 208-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 2 918 obetí. V okrese Nitra platí sprísnený lockdown.

11. jan 2021 o 6:14 (aktualizované 11. jan 2021 o 6:51) Martin Vonšák, Erik Balázs, SITA, TASR, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

06:51 SVET - Skupina desiatich vedcov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pricestuje do Číny s cieľom skúmať pôvod koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvolal celosvetovú pandémiu, tento štvrtok. Oznámila to v pondelok čínska Národná zdravotnícka komisia.

Misia WHO, ktorá sa podľa organizácie oneskorila vzhľadom na neschválenie vstupných víz, "bude vykonávať spoločnú výskumnú spoluprácu v otázke pôvodu COVID-19 s čínskymi vedcami", citovala z oznámenia agentúra AFP. Predstavitelia WHO majú v krajine skúmať pôvod nového druhu koronavírusu, ktorý sa po prvý raz objavil koncom roka 2019 v stredočínskom meste Wu-chan.

06:37 SVET - Pevninská Čína zaznamenala najväčší denný nárast prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19 za viac ako päť mesiacov. Oznámili to v pondelok tamojšie zdravotnícke úrady v čase, keď sa naďalej zvyšujú počty nových infikovaných v provincii Che-pej obklopujúcej metropolu Peking, informovala agentúra Reuters.

V provincii Che-pej zaevidovali 82 z 85 nových miestnych prípadov nákazy hlásených v nedeľu 10. januára, uviedla Národná zdravotnícka komisia v pondelkovom oznámení. Dva prípady hlásili v susednej provincii Liao-ning a jeden v Pekingu. Krajina tiež zaznamenala 18 ďalších prípadov zavlečených zo zahraničia. Celkový počet novoinfikovaných tak dosiahol 103, čo je najviac za jeden deň od 127 prípadov oznámených 30. júla.

06:14 SLOVENSKO - Od dnes od 5. hodiny ráno platí v okrese Nitra sprísnený zákaz vychádzania.

Na cestu do zamestnania, prírody a sprevádzanie dieťaťa do školy bude potrebné aktuálne potvrdenie o negatívnom PCR alebo antigénovom teste. Výnimkou sú deti do desať rokov, ktoré môžu ísť do prírody aj bez testu.