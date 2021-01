Na Fica, Kotlebu, či Harabina si za porušovanie opatrení netrúfnu. Rómovi dali pokutu 500 eur

V kontakte so sankcionovaným Rómom je už aj verejná ochrankyňa práv.

13. jan 2021 o 12:57 Michal Katuška

BRATISLAVA. Polícia dokázala exemplárnou pokutou potrestať Róma, keď pri ceste za životne dôležitou zásielkou dreva na kúrenie musel zájsť do 15 minút vzdialeného okresu.

Politikov ako Robert Fico, Marián Kotleba, či Štefan Harabin doteraz za zhromaždenia s tisícovou účasťou v čase zákazu zhromažďovania zatiaľ nepostihli ani eurom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rómovi Lukášovi Hudákovi z Moldavy nad Bodvou zostal od policajnej hliadky v rukách pokutový blok s 500 eurovou pokutou a odôvodnením "porušenie zákazu vychádzania," keď ho zastavili na hranici okresov Košice-okolie a Košice. Hudak si ani neuvedomil, že ide o dva rôzne okresy.

"Som z Moldavy nad Bodvou. Myslel som si, že to patrí pod Košice, že to je jeden okres, nie že idem do iného okresu," vysvetľoval redaktorovi SME Hudák. Policajti ho mohli upozorniť, mohli mu nariadiť, aby sa vrátil, či mu dať nižšiu pokutu.

Okres Košice okolie je špecifický okres pre obce v okolí Košíc.