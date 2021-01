Vláda zasadne opäť vo štvrtok, hovorí Remišová

Testovanie nie je všeliek ani atómový kufrík, hovorí líderka Za ľudí.

13. jan 2021 o 17:16 SITA

BRATISLAVA. Vláda by mala vo štvrtok 14. januára zasadnúť k celoplošnému testovaniu. Po dnešnom rokovaní kabinetu to povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Testovanie nie je všeliek ani atómový kufrík, je to však podľa nej jeden z nástrojov na zvládanie pandémie koronavírusu. Podotkla, že veľa miest a obcí žiada, aby sa u nich testovalo. Doplnila, že podľa odborníkov sa najviac ľudí nakazí v práci a v rodinách. Preto by sa malo vo firmách testovať na pravidelnej báze.



„V strane Za ľudí sme hovorili dve možnosti, ktoré sú pre nás prioritné. Prvé je testovanie vo firmách, to znamená nastaviť infraštruktúru na pravidelné testovanie vo firmách,” povedala Remišová. Druhá vec je vytvoriť dostatočný počet odberných miest tak, aby sa ľudia mohli pravidelne testovať.