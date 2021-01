Podmienky vstupu do krajiny sprísňuje aj Nemecko, hovorí Klus

Cestujúci z vysokorizikových oblastí musia predložiť negatívny test.

14. jan 2021 o 11:56 SITA

BRATISLAVA. Nemecko sprísnilo podmienky vstupu do krajiny z vysokorizikových krajín a oblastí. Radí medzi ne krajiny, v ktorých je incidencia viac ako 200 nových prípadov denne na 100-tisíc obyvateľov za posledných sedem dní. Medzi takéto krajiny patrí aj Slovenská republika.

Sprísnené podmienky sú v platnosti od štvrtka 14. januára. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informuje štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS).

Cestujúci musia mať negatívny test

Cestujúci z vysokorizikových oblastí alebo oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu musia po novom predložiť negatívny test na COVID-19, nie starší ako 48 hodín.

Urobiť tak musia už pred nástupom do lietadla, vlaku či autobusu smerujúceho do Nemecka alebo pri vstupe na územie Nemecka autom. „Toto rozhodnutie platí bez výnimky aj pre cestujúcich, ktorí prekonali COVID-19 alebo absolvovali očkovanie,“ upozornil Klus.

Ak sa cestujúci za posledných desať dní nachádzali v rizikovej, vysokorizikovej či v oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, sú povinní prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte.

Po vyplnení údajov, dostanú potvrdenie

Potvrdenie obdržia po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov, upozorňuje rezort diplomacie na svojej webovej stránke. Zároveň dopĺňa, že cestujúci z rizikových krajín musia doložiť negatívny test na COVID-19 do 48 hodín po vstupe do Nemecka.



„Povinnosť testovania sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu alebo do štátu pobytu,“ doplnil rezort diplomacie.



Od štvrtka 14. januára rozlišuje Nemecko tri druhy rizikových oblastí: doteraz platné kategórie rizikových oblastí/krajín, vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou (od 200 nových prípadov denne na 100-tisíc obyvateľov za posledných sedem dní) a oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.