Lety do Británie a Írska budú až do marca výrazne obmedzené

Ryanair pozastavil lety z Bratislavy na letiská Londýn ,Manchester a Dublin.

14. jan 2021 o 12:02 SITA

BRATISLAVA. Letecká doprava zo Slovenska do Veľkej Británie a Írska sa výrazne obmedzí. Nízkonákladové letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air pre nepriaznivú epidemickú situáciu prerušujú pravidelné linky na ostrovy.

Ako uvádza webový portál NašaDoprava, spoločnosť Ryanair pozastavila lety z Bratislavy na letiská Londýn – Stansted, Manchester a Dublin a späť do konca marca.

Hlavný letecký dopravca na bratislavskom letisku pred prerušením prevádzky zabezpečil posledný let do Londýna 13. januára. Ryanair prerušil linky z Košíc do Londýna – Stanstedu a Liverpoolu.

Pozastavené sú aj lety z Košíc

Wizz Air plánuje záverečný let z Bratislavy do Londýna – Lutonu pred prerušením prevádzky linky v piatok 15. januára. Podľa informácií webportálu NašaDoprava však dopravca Wizz Air plánuje pravidelné lety do Londýna obnoviť po 10. februári.

Lety z Popradu do Londýna – Lutonu pritom spoločnosť už pozastavila. Spojenie z Košíc však zostáva naďalej v letovom pláne – do konca januára raz týždenne v sobotu a od februára pribudnú lety aj v utorok.



Od štvrtka 14. januára Wizz Air prerušuje pravidelnú linku z Bratislavy na druhé najväčšie kyjevské letisko Žuljany na Ukrajine. Pozastavené sú lety týchto aerolínií aj do bulharskej Sofie či severomacedónskeho Skopje.

Aktuálne sú v predaji na webe dopravcu Wizz Air pravidelné lety z Bratislavy do Sofie, Skopje, Kyjeva od začiatku marca. Ostatné pravidelné linky do Odesy a Ľvova na Ukrajine sú plánované od konca marca.

Cestujúcich výrazne ubudlo

Napriek obmedzeniam v leteckej doprave môžu cestujúci zo Slovenska naďalej využívať pravidelnú linku z Bratislavy do egyptskej Hurghady pri Červenom mori.

Novinkou sú aj priame charterové lety z Bratislavy do karibského letoviska Punta Cana v Dominikánskej republike od 12. februára do 24. marca 2021. Nemecký dopravca Condor bude tieto lety prevádzkovať pre cestovné kancelárie aj z Košíc. Od konca marca by malo byť obnovené aj pravidelné letecké spojenie dopravcu flydubai medzi Bratislavou a Dubajom.



V roku 2021 predpokladá bratislavské letisko vybaviť na príletoch a odletoch celkovo do 900-tisíc cestujúcich. Teda dvojnásobne viac ako vlani, keď tvrdo pocítilo následky koronakrízy na drastickom prepade počtu cestujúcich. V minulom roku teda vybavilo len približne 405-tisíc cestujúcich, čo je medziročne menej o vyše 80 percent.