Žiaci sa do škôl nevrátia ani budúci týždeň, potvrdilo ministerstvo

V platnosti zostávajú výnimky.

14. jan 2021 o 12:05 SITA, TASR

BRATISLAVA. Žiaci sa od pondelka 18. januára do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie, informovalo ministerstvo zdravotníctva.

Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

Otvorené môžu byť len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Rovnako môžu byť otvorené školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

Žiaci prvého aj druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci sa učia dištančným spôsobom.

Gröhling: Situácia je veľmi vážna

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu predstavilo pred niekoľkými týždňami COVID automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe.

Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka.

"Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc to nebude na budúci týždeň možné. Situácia v oblasti ochorenia COVID-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať," uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

Situáciu budú prehodnocovať

Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň.

"V týždni od 18. januára budeme opätovne informovať o tom, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka 25. januára," uzavrel Gröhling.