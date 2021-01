Koľko vakcíny nemocnice vyhodia? Priznala sa len Bratislava

Ak sa všetky rozmrazené dávky neminú, nemocnice sú v strese.

14. jan 2021 o 19:58 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Ak v očkovacom centre rozmrazia a namiešajú obsah fľašky s vakcínou proti Covidu-19, musia šesť dávok minúť do šiestich hodín. Ak sa im to nepodarí, musia zvyšné dávky zlikvidovať.

S otázkou, koľko dávok denne sa takto musí zničiť, oslovil denník SME všetky nemocnice, ktoré majú očkovacie centrá. K štvrtku ich bolo spolu 31.

Zatiaľ sa u nás očkuje len vakcínou Comirnaty od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech. Na Slovensku je aktuálne vyše 85-tisíc kusov tejto vakcíny. Tento týždeň by malo prísť ďalších 12-tisíc dávok vakcíny od Moderny. Do konca januára by malo byť u nás 250-tisíc vakcín.

Do štvrtka na Slovensku zaočkovali 42 093 ľudí. Aby sa vytvorila kolektívna imunita, musí sa dať u nás zaočkovať 3,3 milióna obyvateľov.

Desiatky vyhodených dávok

Vakcína Comirnaty sa musí skladovať až pri mínus 70 stupňoch Celzia. Skladuje sa v hlbokomraziacich boxoch.

V žilinskej fakultnej nemocnici rozmrazujú pred použitím fľašky s dávkami vakcíny v chladničke, povedala jej hovorkyňa Lenka Záteková. Pri teplote od dvoch do ôsmich stupňov Celzia sa vakcína podľa inštrukcií výrobcu môže skladovať päť dní.