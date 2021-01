Boris Kollár chce aj očkovania mimo zoznamov, ak tak zabránia vylievaniu vakcín

Vakcínou sa nemôže plytvať a lekári by sa podľa Kollára nemali báť ju využiť.

14. jan 2021 o 16:41 TASR

BRATISLAVA. Lekár by nemal byť sankcionovaný za to, že zabráni vyliatiu vakcinačnej látky proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaním niekoho mimo zoznamu.

V pléne Národnej rady (NR) SR to povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Súvisiaci článok Za predčasné očkovanie navrhujú poslanci pokutu 10-tisíc eur Čítajte

Môže sa podľa neho stať, že niekto zo zoznamu nepríde na očkovanie a ak lekár nebude mať žiadny náhradný zoznam, mal by mať možnosť zaočkovať niekoho aj "z ulice".

Hovorí, že vakcínou nemôže plytvať a lekári by sa nemali báť ju využiť. Zároveň vláde adresoval, že toto je posledný raz, keď sa takto urýchlene v NR SR rieši nejaká legislatíva.

"Je tu kopec ľudí, ktorí by sa radi dali očkovať, ale sú v zoznamoch až niekedy v lete. A my tu budeme vyhadzovať vakcíny," podotkol s tým, že lekár by nemal dostať pokutu, ak nedokáže zohnať niekoho z náhradného vakcinačného zoznamu, a preto vyjde na chodbu a spýta sa ľudí, ktorí tam čakajú, či sa nechcú dať očkovať.

Kollár tiež uviedol, že chcel pôvodne vetovať v koalícii navrhovanú pokutu 10.000 eur pri očkovaní mimo zoznamu. Hovorí, že z vakcín sa nič nemôže vyhadzovať. Hoci minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) avizoval, že bude aj náhradný vakcinačný zoznam, Kollár sa pýta, kto ho bude pripravovať a čo ak lekár ani do pol hodiny nikoho zo zoznamov nezoženie. Zdôraznil, že si nemôžeme dovoliť vakcínu vylievať do koša.

Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) avizovala, že ak bude záujem, má pripravený pozmeňujúci návrh k vládnemu balíku zmien, ktorým by sa sankcie vypustili. Poukázala na to, že proti sankciám vystúpili nielen poslanci SaS, ale i poslanci OĽANO a ďalší členovia koalície.

Poslanec Erik Tomáš (nezaradení) ocenil, že Kollár pripustil, že takýmto spôsobom sa legislatíva robiť nemá. Zároveň podotkol, že vakcinačné zoznamy a celá očkovacia politika mala byť pripravená už dávno a všetko toto malo byť v rámci nej vyriešené.