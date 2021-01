Koronavírus: V Košiciach a okrese Nitra pokračuje plošné testovanie (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 215-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 163 obetí. V okrese Nitra platí sprísnený lockdown.

16. jan 2021 o 6:03 (aktualizované 16. jan 2021 o 6:19) Jakub Habas, TASR, SITA, ČTK

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

06:12 SLOVENSKO - Na viacerých miestach sa bude v sobotu plošne testovať. V Nitre je od piatka až do nedele k dispozícii 42 odberných miest. Počas soboty a nedele sa testuje od 8.00 do 17.00 h. V meste Vráble sa druhé kolo testovania začne v sobotu o 7.00, potrvá do 19.00 h, rovnako ako i v nedeľu, k dispozícii bude deväť odberových miest.

Na covid testujú počas víkendu i v Košiciach, Medzeve i obciach okresu Košice-okolie. V Košiciach je k dispozícii 63 odberných miest a jedna mobilná odberová jednotka na testovanie v útulkoch pre ľudí či osadách. V sobotu a v nedeľu sa možno otestovať od 9.00 h do 17.00 h.

Banská Bystrica organizuje cez víkend od 8.00 do 18.00 h dobrovoľné komunitné testovanie určené zamestnancom, ktorí musia chodiť do práce a nemôžu pracovať z domu. Mesto otvorí počas víkendu celkovo 12 odberných miest. Na testovanie sa treba zaregistrovať.

06:05 SVET - Turecko zaočkovalo už viac ako 600 000 ľudí čínskou vakcínou proti covidu za prvé dva dni od spustenia vakcinačného programu v krajine, čo je jeden z najrýchlejších nábehov na svete.

06:02 SVET - Novozvolený americký prezident Joe Biden chce dodržať slovo a za prvých sto dní v úrade zaočkovať sto miliónov ľudí. Biden plánuje využiť zákon o obrannej výrobe na zvýšenie výroby a dodávok vakcín v rámci rozsiahleho plánu.

06:00 SVET - Regionálne voľby v Katalánsku preložili pre pandémiu. Konať sa mali 14. februára, nový termín stanovili na 30. mája. Tieto voľby budú v poradí piate za posledných desať rokov.