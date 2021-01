Ako zrýchliť očkovanie? Otvorte viac centier a dovoľte očkovať seniorov, vravia nemocnice

Pokutu za predbehnutie považujú nemocnice za vysokú.

15. jan 2021 o 20:30 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Viac vakcinačných centier či možnosť očkovať aj seniorov nad 65 rokov. Sú to len dva z návrhov, ktoré považujú nemocnice s vakcinačnými centrami za spôsob, ako zrýchliť očkovanie na Slovensku a tak účinne bojovať proti šíreniu pandémie koronavírusu.

Po takmer troch týždňoch od spustenia očkovania bolo k piatku na Slovensku zaočkovaných 47 704 ľudí. Aby sa vytvorila kolektívna imunita proti covidu-19, je potrebné, aby ich bolo 3,3 milióna.

Zatiaľ sa u nás očkuje len vakcínou Comirnaty od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech. Na Slovensku je aktuálne vyše 85-tisíc kusov tejto vakcíny. Tento týždeň by malo prísť ďalších 12-tisíc dávok vakcíny od Moderny.

Do konca januára by malo byť u nás 250-tisíc vakcín.

Málo očkovacích centier

"Jednou z možností by mohlo byť zriadenie ďalších vakcinačných centier, ktoré by odľahčili nápor na už existujúce centrá," odpovedá Martina Holecová, hovorkyňa trenčianskej fakultnej nemocnice na otázku, ako by sa mohlo urýchliť očkovanie na Slovensku.