Informačná kampaň k očkovaniu mala byť už dávno, tvrdí Kollár

Na rozhodnutie o očkovaní potrebujú občania podľa predsedu parlamentu široký informačný servis.

17. jan 2021 o 7:17 TASR

BRATISLAVA. Očkovanie je principiálne správna vec, vďaka ktorej sa na Slovensku prakticky nevyskytujú mnohé v minulosti bežné choroby. Ale na rozhodnutie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 potrebujú občania podľa predsedu parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kollára široký informačný servis.

"Je dôležité, aby bola informačná kampaň, v ktorej odznejú všetky dôležité informácie. O vakcínach, o ich zložení, aby sa ľudia mohli rozhodnúť, či sa dajú zaočkovať alebo nie. Očkovanie nie je povinné, na tom sme ako strana trvali," povedal v diskusii na TASR TV Kollár s tým, že kampaň mala byť už dávno.

Každý musí podľa neho zvážiť, či sa dá očkovať. "Čo sa týka mňa, ja ešte beriem veľké množstvo liekov, takže sa poradím so svojím ošetrujúcim lekárom, či a v akom čase by bolo vhodné sa očkovať," povedal Kollár.

Sme rodina podporuje rozširovanie systému mobilných odberových miest pri antigénovom testovaní a za perspektívnu považuje aj spoluprácu štátu so samosprávami pri regionálnych testovaniach.

Na margo vyšetrovania smrti generála Milana Lučanského Kollár povedal, že verí, že vyšetrovanie nepreukáže porušenie zákona zo strany orgánov štátu.

"Ak by sa tam našli nejaké disproporcie, otázniky alebo, nebodaj, porušenie zákona, budeme ako strana tvrdo vyžadovať konzekvencie a vyvodenie politickej zodpovednosti," vyhlásil.

Generála považovali v Sme rodina za dobrého policajta. Do vyšetrovacej väzby by sa podľa Kollára bezdôvodne nedostal, ale keďže nebol súd, ktorý by jeho vinu preukázal, je potrebné na neho nahliadať ako na bezúhonného.

Kollár zároveň apeloval na to, aby sa politické strany nesnažili z tragédie vytĺkať politický kapitál, čo je podľa neho aj želaním rodiny zosnulého.

Na pozíciu špeciálneho prokurátora kandiduje advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, Vasiľ Špirko a Peter Kysel. Kollár si vie na pozícii špeciálneho prokurátora predstaviť kohokoľvek z tejto štvorice.