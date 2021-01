Plošné testovanie potrvá deväť dní, vláda predĺžila aj zákaz vychádzania

Od 27. januára bude podmienkou cesty do práce negatívny test.

17. jan 2021 o 19:31 (aktualizované 17. jan 2021 o 20:22) TASR, SITA

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/zxXZ1EGy.html

BRATISLAVA. Na Slovensku sa uskutoční celoplošné skríningové testovanie. Na tlačovej konferencii to po rokovaní vlády oznámil predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Skríningové testovanie vláda nazvala projektom „Zachráňme spoločne životy”. Uznesenie schválili všetci členovia kabinetu s výnimkou vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí).

Celoslovenský skríning

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) informoval, že celoslovenský skríning sa bude realizovať od 18. januára a skončí sa 26. januára. Toto testovanie by malo byť základom pre ďalšie cielené testovanie v jednotlivých okresoch.

Testovanie nebude povinné, Krajčí však povedal, že vláda chce poprosiť obyvateľov o pretestovanie.

"Môžu využiť rôzne možnosti, kde sa otestovať buď antigénovými, alebo PCR testami. Prosíme o pomoc samosprávy, ktorým finančne i materiálne pomôžeme, dodáme testy, aby zabezpečili možnosť svojim obyvateľom sa dať otestovať," dodal Krajčí. Uistil, že testov je dostatok.

Podľa Krajčího na test nemusia ísť ľudia, ktorí ostanú v domácej karanténe a zákaz vychádzania porušia len v prípade, že potrebujú naplniť nevyhnutné životné potreby.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/2e7GeLxY.html

Od 27. januára bude podmienkou cesty do práce negatívny test

Krajčí tiež informoval, že vláda predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Pravidlá majú byť zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, no po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test.

Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Ďalšie podrobnosti stanoví vyhláška.

Krajčí takisto avizoval, že po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov na 37 horších a 36 lepších okresov - v horších sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom. "Tie okresy, ktoré na tom budú lepšie, sa od 3. februára vrátia akoby do stavu, ktorý je v súčasnosti," dodal.

Zároveň však minister povedal, že testovanie v kombinácii s ďalším pozitívnym efektom zákazu vychádzania upraví epidemiologické podmienky tak, že od 1. februára už bude možné uvoľňovať opatrenia vrátane otvárania škôl.

Výsledky celoplošného testovania plánuje zverejniť v piatok 29. januára