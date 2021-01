Premiér obhajuje testovanie aj dátami, ktoré neexistujú

Hrozbou pre testovaných môže byť britská mutácia koronavírusu.

18. jan 2021 o 20:48 Michal Katuška

BRATISLAVA. Plošné testovanie je "snom epidemiológov", lebo vie znížiť počet infikovaných o viac ako polovicu, tvrdí premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Testovanie v dvoch kolách na prelome januára a februára obhajuje aj výraznou pomocou pre nemocnice, ktorým klesne počet pacientov.

Viaceré premiérove tvrdenia si protirečia s doterajšími vedeckými poznatkami, iné zas zo širšieho kontextu vyberajú len podporné argumenty.

Denník SME preveril niektoré z nich, ktoré v nedeľu večer odzneli na tlačovej konferencii.

1. Testovanie výrazne zníži počet úmrtí a nápor na nemocnice

"3300 chorých, nových chorých ľudí na covid denne alebo s podozrením je príliš veľa, aby sme nemocnice nechali v štichu."

Premiér Igor Matovič dve kolá plošného testovania na prelome januára a februára obhajuje tvrdením, že výrazné odľahčia nemocnice v počte nových covidových pacientov.

Pomáha si pritom vedeckou štúdiou o vplyve plošného testovania, na ktorej sa podieľal aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

"Údaje o obsadenosti nemocničného lôžka ukazujú náhle sploštenie od polovice novembra, čo naznačuje prudký pokles počtu nových hospitalizácií v súlade so značným znížením počtu nových infekcií v čase masových testovacích kampaní," tvrdí vedecká práca.

V skutočnosti sa tieto údaje nepotvrdili. "Oni keď to písali, nevieme prečo, osekali hospitalizácie práve v jeden deň, keď klesli," upozorňuje na nejasnosti z práce analytik Martin Smatana. Pokles hospitalizovaných na vzorke jedného či len niekoľkých dní totiž nemá výpovednú hodnotu.

"Aj minulý týždeň hospitalizácie nakrátko klesli. Môže to súvisieť s nárazovým prepustením pacientov, premiestnením na iné oddelenia. Ak tam nie je dlhodobejší trend, potom to nesedí," tvrdí Smatana.

Počty hospitalizovaných počas novembra sa menili rôzne aj na úrovni okresov. Niekde dokonca počas testovania a po ňom rástli, napríklad na Považí. Potvrdzuje to aj analýza analytikov z projektu Dáta bez pátosu.

Zníženie počtu odhalených pozitívnych počas plošného testovania sa neprejavilo na počte hospitalizácií, tvrdí matematik Richard Kollár. "Testovanie zrejme nemení epidemiologickú situáciu k lepšiemu," hovorí.

Ľudia, ktorí sa reálne necítia dobre, totiž vyhľadajú lekársku pomoc. Preto sa im dá veriť, hovorí Kollár. "To sa oklamať nedá," myslí si aj Jakub Tillinger z projektu Dáta bez pátosu.

2. Bez skríningu štát nevie, kde sú ohniská v krajine

"Ani v novembri sme netušili, že v Starej Ľubovni a Púchove je ohnisko. Preto musíme urobiť ten pohľad na celé Slovensko jedenkrát. A zistiť, či nám niekde nehoria dediny, mestá alebo celé okresy, o ktorých zo štatistiky nevieme."

Súčasné testovanie PCR a antigénovými testami, ktorých sa urobí týždenne niekoľko sto tisíc, nie je podľa Matoviča jasným ukazovateľom, ktoré regióny sú šírením vírusu najviac zasiahnuté.

Premiér nedôveruje ani počtu hospitalizovaných, hoci práve vplyvom testovania na počty pacientov v nemocniciach sa snaží dokázať, že má testovanie zmysel.

Štát chce preto ohniská odhaliť celonárodným testovaním.

Aj vedci pripúšťajú, že jednotlivé údaje môžu skutočnú situáciu skresľovať. Napríklad antigénové testovania z mobilných odberových miest sa do štatistiky hlásia nie podľa miesta, kde sa odbery uskutočnia, ale podľa sídla zriaďovatela odberového miesta.

"Ružomberok má hlásených najviac odberových miest, ale v skutočnosti sú mnohé odberové miesta odtiaľ v iných okresoch," vysvetľuje Kollár.

Pri PCR testovaní zas ministerstvo zdravotníctva odmieta zverejňovať celkový počet vykonaných testov po okresoch, dáta sú prístupné len na úrovni krajov. Nedá sa tak zistiť, či podiel pozitívnych v okresoch rastie, alebo klesá.

Ministerstvo zdravotníctva však tieto údaje k dispozícií má.

Analytik Smatana poukazuje na to, že štát dnes vie viac, ako vedel v novembri. Kým dovtedy mal údaje len z PCR testovania ľudí, teraz vykonáva aj približne 80-tisíc antigénových testov denne. "Epidemiologický prehľad máme teraz lepší," tvrdí Smatana.

Vláda preto podľa Kollára nemusí nanovo otestovať celú krajinu, aby zistila skutočný stav šírenia koronavírusu. Tieto aj ďalšie údaje štát má, len ich nemá zhromaždené na jednom mieste, aby s nimi vedel pracovať.

Dáta ako množstvo pozitívnych testoch z regiónov, koľko testov tam bolo vykonaných či aký je podiel pozitívnych z vykonaných testov v okrese stačia na to, aby si ohniská vedel štát zistiť od stola.

Kollár to dokazuje vo vlastnej štúdií. Desiatky miliónov eur a úsilie tisícov zdravotníkov, dobrovoľníkov a ľudí zo samospráv by podľa neho vedel nahradiť tím dátových analytikov.

3. Plošné testovanie v novembri výrazne pomohlo

"Londýnska škola hygieny a verejného zdravotníctva vo svoje štúdii, ktorej súčasťou boli aj ľudia zo Slovenska, skonštatovala, že z kola na kolo plošné testovania v novembri znížili incidenciu o 60 percent. Po čom viac túži epidemiológ? To je sen epidemiológa."

Štúdia, na ktorú sa premiér odvoláva, v skutočnosti nedala odpoveď na otázku, či a aký vplyv na znížení počtu infikovaných malo plošné testovanie a aký prísny zákaz vychádzania, ktorý vtedy platil.

Aj kolektív autorov okolo Mareka Krajčího vo vedeckej štúdii poukazuje na kombináciu viacerých opatrení a nielen celoplošného testovania. "Nie je možné povedať, akou mierou na znížení prípadov prispeli opatrenia a akou testovanie. Je pravdepodobné, že to malo podstatný vplyv," píše sa v štúdii.

Analytici Smatana, Kollár aj Tillinger z projektu Dáta bez pátosu sa zhodujú, že údaje z PCR testovania z novembra boli pod vplyvom plošného testovania skreslené.

"Ak sme dovtedy vedeli presne predvídať z PCR testov rast hospitalizácií, po plošnom testovaní už boli tie dáta rozhasené," tvrdí Tillinger.

V skutočnosti tak počty infikovaných nemuseli poklesnúť tak, ako to vidieť v grafoch z toho obdobia. Mali by sa totiž prejaviť aj na poklese hospitalizácií, čo sa nestalo.

Napríklad ľudia, ktorí museli zostať izolovaní doma preto, lebo ich spolubývajúci boli pozitívni, sa testovať nešli, vysvetľuje Kollár jeden z dôvodov, prečo problém môže byť v číslach.

4. Ľudia sa v radoch na testovanie nenakazia a nebudú mrznúť

"Pri tých mobilných odberových miestach sa ľudia nenakazia, kde je každý desiaty v rade pozitívny? Tam nám to neprekáža, tu nám to prekáža? Nechodia tí ľudia autobusmi, do potravín, kde sa dá ísť a bez testu? Nebuďme detinskí. Ak by sa nakazili, ukázalo by sa to aj v novembri."

Šírenie nákazy medzi ľuďmi čakajúcimi v rade na odber vzorky premiér odmieta. Tvrdí, že sa tak dosiaľ nestalo a nepotvrdili to nárastom ani počty infikovaných počas novembra, keď sa plošne testovalo.

V skutočnosti štát nemá údaje o tom, či sa niekto počas čakania v rade nakazil. Epidemiológovia tvrdia, že pravdepodobnosť nákazy vonku je nižšia. "Kvapôčky s nákazou sa rýchlejšie rozptýlia," hovorí epiemiologička Alexandra Bražinová.

Upozorňuje však, že sa to môže stať s rozšírením britskej mutácie koronavírusu, ktorú už na Slovensku odhalili.

Pravdepodobnosť, že sa ľudia nakazia, je vyššia vtedy, keď je ľudí pokope viac. Štát doteraz nevie, koľko odberných miest budú mať najbližšie dni ľudia k dispozícii. Deväťstotisíc testov by mali za ten čas vykonať mobilné odberové miesta, ďalších pol milióna testov by mali vykonať firmy. Testovať pre nich nie je povinné.

Štát zároveň chce, aby sa prišiel otestovať rovnaký počet ľudí ako v novembri. Viac ako dva milióny ľudí sa preto musia spoliehať, že samosprávy vytvoria pre nich ďalšie odberné miesta. Inak hrozí, že sa ľudia presunú inde a vytvoria sa dlhé rady.

"V okresoch s malým počtom prípadov ako Revúca či Veľký Krtíš to dokonca môže spomaliť pokles prípadov alebo ho krátkodobo zvýšiť," varuje Kollár.

Protirečivo k tvrdeniam premiéra pôsobia aj predošlé kroky vlády. Keď na prelome decembra a januára zakázala prevádzku lyžiarskych vlekov, obávala sa, že by sa ľudia pri čakaní mohli navzájom nakaziť.

Minister Krajčí v pondelok v rádiu Expres za nezodpovednú označil snahu opozičného Hlasu zbierať počas testovania podpisy za referendum o predčasných voľbách, lebo by sa ľudia mohli nakaziť.

"Z epidemiologického hľadiska nevidím rozdiel medzi čakaním v rade na vlek a na odberové miesto," hodnotí Bražinová.