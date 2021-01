Krajčí zavádza. Experti nesúhlasia s jeho vyjadreniami o AstraZenece a posune očkovania

Tento týždeň príde o takmer päťtisíc dávok vakcíny od Pfizeru menej.

18. jan 2021 o 19:46 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Infektológovia Pavol Jarčuška a Peter Sabaka, ktorí sa špecializujú na vakcíny proti covidu-19, nesúhlasia s vyjadreniami ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) o tom, že je ohrozené schválenie vakcíny od farmaceutickej firmy AstraZeneca Európskou liekovou agentúrou (EMA) pre jej nízku účinnosť.

Takisto si nemyslia, že sa pre zníženie dodávok v januári a februári od americko-nemeckého farmaceutického konzorcia Pfizer/BioNTech odsunie očkovanie bežnej populácie z apríla na koniec leta alebo začiatok jesene, ako naznačil minister.

„Dúfam, že to sa nestane, lebo to by bola úplná katastrofa,“ reaguje na možný posun očkovania Sabaka.

Na Slovensku je aktuálne podľa ministerstva zdravotníctva 133 500 vakcín. Okrem očkovacej očkovacie látky Comirnaty od Pfizeru je na skladoch aj 4800 vakcín od Moderny.

Tento týždeň by malo podľa ministerstva prísť ešte ďalších 6000 kusov.

Do pondelka bolo na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zaočkovaných 60 079 ľudí.

Na Slovensko by malo prísť celkovo 17,4 milióna dávok vakcín, termín však stanovený nie je a tieto vakcíny budú rozložené v dlhšom časovom úseku.

Od pondelka sa začali na Slovensku očkovať aj seniori zo zariadení sociálnej starostlivosti. Aktuálne je u nás otvorených 38 očkovacích centier. Na otázku, kedy bude 79, o ktorých sa píše v národnej očkovacej stratégii, ministerstvo opakovane neodpovedá.

Ako je to s AstraZenecou?

Minister Krajčí minulý týždeň uviedol, že schválenie vakcíny od AstraZenecy liekovou agentúrou je ohrozené pre jej nižšiu účinnosť.

Očkovaciu látku by EMA mala posudzovať do 29. januára. Na Slovensko by jej malo prísť 3,6 milióna kusov.

Ministerstvo vysvetľuje, že Krajčí čerpal informácie z prestížneho časopisu Lancet, v ktorom bola publikovaná štúdia o účinnosti vakcíny, ktorá bola prezentovaná liekovej agentúre.