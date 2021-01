Čo robiť, ak som sa nestihol objednať na odber? (otázky a odpovede)

Mobilné odberové miesta sú síce plné, samosprávy však cez víkend otvoria vlastné odberové miesta.

18. jan 2021 o 18:57 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Pol milióna žiadostí na otestovanie prišlo za pätnásť minút do mobilných odberových miest počas nedeľnej tlačovej konferencie, keď premiér Igor Matovič ohlasoval plošné testovanie.

Niekoľkonásobne tak ľudia prekonali dennú kapacitu, na ktorú je objednávkový systém nastavený.

Národné centrum zdravotníckych informácií pre obrovský nápor, na ktorý neboli zvyknutí, dočasne formulár na webe odstavilo.

Od pondelka od 13.00 hod. síce prihlasovanie už podľa hovorkyne NCZI Veroniky Beňadikovej fungovalo, v praxi sa však stávalo, že systém vypísanú žiadosť človeku nedovolil odoslať.

Voľné miesta v mnohých mobilných odberových miestach naprieč Slovenskom sa už počas pondelka minuli. Plné kapacity majú až do 26. januára, teda do termínu, dokedy ľudia musia stihnúť testovanie, inak sa na nich nebudú vzťahovať výnimky zo zákazu vychádzania. Nebudú môcť ísť do prírody na prechádzku ani do práce.

"Netreba panikáriť," hovorí starosta bratislavského Ružinova Martin Chren. Na testovanie sa podľa neho ľudia dostanú, hoci sú už mobilné odberové miesta obsadené.

Nadchádzajúci víkend sa totiž mestá a obce chystajú otvoriť desiatky dočasných odberových miest.

Mnohé mestá v pondelok začali riešiť, ako testovanie zabezpečia, keďže sa o definitívnej podobe testovania dozvedeli až v nedeľu večer. Vláda o nej rozhodovala celý týždeň.

Denník SME prináša k téme doplňujúce otázky a odpovede.

1. Čo robiť, ak som sa nestihol objednať na testovanie v mobilných odberových miestach?

Samosprávy deklarujú, že pre ľudí chystajú odberné miesta na plošné testovanie počas nasledujúceho víkendu.