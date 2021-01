Prokuratúra chystá oslabenie boja s extrémizmom, ktorý chcela vláda ako prioritu

Samostatné oddelenie špeciálnej prokuratúry má dnes päť ľudí.

19. jan 2021 o 22:04 Peter Kováč

BRATISLAVA. Bolo by to ako návrat do obdobia spred štyroch rokov. Členov extrémistickej ĽSNS vtedy prakticky nikto nestíhal za nenávistné statusy a Roberta Fica nikto neobvinil zo schvaľovania trestnej činnosti.

Úvahy o oklieštení protiextrémistického oddelenia špeciálnej prokuratúry vyvolali kritické ohlasy. Na to, že tento krok zvažuje generálny prokurátor Maroš Žilinka a že sú mu naklonení aj viacerí kandidáti na špeciálneho prokurátora, upozornil denník SME v utorok.

Oklieštenie naznačuje pracovná verzia návrhu novej organizačnej štruktúry prokuratúry. Oddelenie by podľa návrhu malo stratiť samostatnosť a namiesto piatich prokurátorov by ho mali tvoriť len traja ľudia.

Takýto malý počet nemá podľa odborníka na extrémizmus Daniela Mila šancu efektívne stíhať prípady extrémizmu. Ročne sa ich objaví približne 150, v posledných rokoch počet stúpal.