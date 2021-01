Britský variant už u nás zrejme dominuje. Nemusí to byť nevyhnutne zlá správa

Britskú mutáciu odhalili vo väčšine vzoriek Trenčanov z decembra.

20. jan 2021 o 14:40 Michal Katuška

BRATISLAVA. Agresívnejšia britská mutácia, vďaka ktorej sa vírus šíri až o 70 percent rýchlejšie a vyvoláva obavy naprieč Európou, je na Slovensku väčšinovo rozšírená už niekoľko týždňov. A napokon to vôbec nemusí byť až taká zlá správa.

Britský variant B1.1.7. okrem rýchlosti šírenia vyššou mierou postihuje aj mladších ľudí vrátane detí. Správy o jeho nebezpečnosti sa začali šíriť krátko pred Vianocami, a krajiny okamžite na niekoľko dní prerušili letecké aj dopravné spojenie s ostrovmi, pretože sa báli dramatického zhoršenia pandemickej situácie.

Obavou z britskej mutácie koronavírusu odôvodňoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) aj nové plošné testovanie, ktoré vláda spustila v pondelok.

"Bojujeme o čas. Potrebujeme znížiť počet ľudí, kým bude táto verzia dominantná. Ak by sme sa spoľahli len na lockdown, potom môže byť sila vírusu výrazne väčšia.“

Analýza vzoriek odobraných počas plošného testovania v Trenčíne počas 19. a 20. decembra, ktorú v stredu zverejnil Úrad verejného zdravotníctva, ukázala, že už vtedy tvorila britská mutácia až v 57 percent prípadov.

Epidemiológovia a dátoví analytici odhalenie skoršieho výskytu mutácie na Slovensku, než sa doteraz vedelo, paradoxne považujú za dobrú správu.

Ak je totiž britská mutácia už väčšinovo rozšírená a napriek tomu vďaka lockdownu počet nových prípadov od začiatku januára mierne klesá, znamená to, že dramatické zhoršenie pandémie, ktoré mala britská mutácia priniesť, už prebehlo a je na Slovensku pod kontrolou.

Britská mutácia koronavírusu na Slovensku (zdroj: Ministerstvo zdravotníctva)

"To by bola fantastická správa. Ak by tu totiž nového variantu vírusu bolo zatiaľ málo a bol by ešte len na vzostupe, počet prípadov mohol opäť začať rásť napriek opatreniam,"upozorňuje matematik Richard Kollár.

Dôkazov o vyššom výskyte B1.1.7. pribúda