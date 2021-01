Dobré ráno: Kotleba je navždy vodca, fašisti sa hádajú

Prečo nastal rozkol v ĽSNS.

20. jan 2021 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/8svuh-f822ca?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Včera sme sa v Dobrom ráne rozprávali o vyšetrovaní extrémizmu a o tom, ako sa takáto činnosť na prokuratúre môže oslabiť.

Dnes sa zdá, že sa extrémisti pokúšajú oslabiť sami: medzi fašistami nastal rozkol a vo vedení ĽSNS končia Uhrík či Mazurek. Čo sa teda u kotlebovcov stalo, prečo a či to znamená rozpad parlamentných radikálov?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Kováča.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Zverejnili nové podrobnosti očkovacej stratégie, podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva sa rozčlenila do jedenástich fáz a druhá dávka vakcín sa nebude podávať po troch týždňoch, ale až po 28 dňoch. Zdraví ľudia nad 18 rokov a do 45 budú patriť až do poslednej, jedenástej fázy očkovania.

Poslanci kritizovali návrh na oslabenie vyšetrovania extrémizmu. Informácie o možnom zrušení oddelenia extrémistickej kriminality na Úrade špeciálnej prokuratúry, ktoré priniesol denník SME, považujú za zlú správu pre Slovensko. Pod stanovisko sa podpísali poslanci zo všetkých štyroch koaličných strán.

Na Slovensku už zrejme dominuje britská mutácia nového koronavírusu. Tento kmeň je infekčnejší než pôvodný variant. Naznačujú to vzorky z testovania Trenčína, kde kmeň B1.1.7. tvoril väčšinu prípadov. Tiež to ale znamená dobrú správu: ak prevláda agresívnejší variant a pandemická situácia sa aj tak mierne zlepšuje, môže to znamenať, že pandémia sa už dramaticky nezhorší.

NAKA znovu zadržala bývalú šéfku žilinského krajského súdu Evu Kyselovú a aj bývalú sudkyňu Máriu Urbanovú. Podľa denníka N je dôvodom to, že s políciu začal spolupracovať bývalý sudca Pavol Polka, ktorý je vo väzbe.

A poslednú správa bude príjemná: vedci našli pozostatky obrovského dinosaura, zrejme najväčšieho, aký kedy žil na zemi. Sauropoda odkryli v Argentíne, žil zhruba pred sto miliónmi rokov, bol pravdepodobne bylinožravý, no vedci zatiaľ nevedia, k akému druhu patril.

Odporúčanie

Pred nejakým časom som odporúčal úžasnú knihu amerického archeológa a starovekého historika Erica Clinea o roku 1177 pred našim letopočtom, keď skolaboval celý vtedajší svet a my to dnes voláme obdobím invázie morských národov. No a vydavateľstvo Vyšehrad len pár dní pred Vianocami vydalo Clineovi ďalšiu knihu: tento raz poctu samotnej archeológii Tři kameny jsou zeď. Je to akýsi úvod do dejín archeológie a jej objavov, vlastne Clineov vysokoškolský kurz prepísaný do popularizačnej reči. A je to skvelé čítanie, špeciálne ak milujete dejiny a ich objavovanie. Táto kniha je mojim dnešným odporúčaním.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.