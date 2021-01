Kedy začnú očkovať vašu skupinu: Tri možné scenáre

Denník SME odhadol, aký bude očkovací kalendár.

21. jan 2021 o 17:31 Jakub Filo

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Aj keď ministerstvo zdravotníctva v stredu predstavilo detailnejšiu stratégiu očkovania na Slovensku a populáciu rozdelilo na jedenásť prioritných skupín, stále je náročné odpovedať na otázku, kedy sa ktorá z nich dostane na rad.

Súvisiaci článok Neveria covidu ani očkovaniu? Poďme sa porozprávať Čítajte

Denník SME sa na základe dostupných informácií o dodávkach vakcín podľa jednotlivých kvartálov, prípadne mesiacov a veľkosti jednotlivých prioritných skupín, do ktorých ministerstvo zdravotníctva rozdelilo populáciu, pokúsil odhadnúť, kedy môže začať očkovanie v jednotlivých fázach. Vypracoval tri scenáre podľa toho, aký veľký by mohol byť záujem o očkovanie.

V súčasnosti už prebieha očkovanie vo fáze 1 a fáze 2 a do 21. januára na Slovensku zaočkovali 82 695 ľudí. Problémom je dnes najmä dodávka vakcín, pretože o vakcíny majú záujem všetky štáty sveta a výrobné linky nestíhajú pokryť taký veľký dopyt.

Na základe informácií premiéra Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího by malo na Slovensko do konca roku prísť 7,45 milióna od konzorcia Pfizer/BioNTech a spoločnosti Moderna. Pričom od druhého kvartálu, teda apríla, by sa mali dodávky zvýšiť a zintenzívniť.

Ide o odhad preto, lebo dodávky sú rovnomerne rozdelené na mesiace, nezohľadňuje sa rýchlosť očkovania na strane vakcinačných centier a navyše nie sú celkom jasné veľkosti niektorých skupín – ako napríklad kritická infraštruktúra vo fáze 1 alebo veľkosť skupiny s vážne chorými osobami vo fázach 5 a 6.

V ktorej ste fáze?

Prvá fáza – zdravotníci, záchranári, študenti lekárskych aj nelekárskych odborov, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanci DSS, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci nemocníc, kňazi rôznych cirkví, ktorí poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením na Covid-19 v nemocnici alebo DSS, zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou.

Druhá fáza – osoby nad 85 rokov.

Tretia fáza – osoby nad 75 rokov.

Štvrtá fáza – osoby nad 65 rokov.

Piata fáza – ľudia chorí na vážne ochorenia – onkologickí pacienti, po transplantácii, po pneumónii, po sepse, srdcovo-cievni pacienti, diabetici, HIV/AIDS pacienti, extrémne obézni nad 35 BMI, pacienti so zlyhaním obličiek, pacienti so závažnou chorobou, poruchou imunity alebo metabolickí pacienti, závažní psychiatrickí pacienti, ľudia so závažným mentálnym ochorením.

Šiesta fáza – rozšírenie skupín chorých ľudí.

Siedma fáza – učitelia nad 55 rokov.

Ôsma fáza – všetci nad 55 rokov.

Deviata fáza – ostatní učitelia.

Desiata fáza – osoby nad 45 rokov.

Jedenásta fáza – osoby nad 18 rokov.

Odhad sa navyše môže zmeniť v momente, keď sa na trh dostane ďalšia vakcína. Už budúci týždeň 29. januára má Európska lieková agentúra rozhodnúť o udelení povolenia pre vakcínu od AstraZeneca. Na základe doterajších informácií ich má Slovensko zazmluvnených 3,6 milióna kusov.

Scenár 1 – každý bude chcieť očkovanie

Situácia, že by sa na Slovensku chcel dať zaočkovať každý dospelý človek, je málo pravdepodobná.

Prieskum agentúry Ipsos zo začiatku januára, keď sa už začalo očkovanie vakcínou od Pfizeru, ukázal, že určite alebo skôr áno sa chce nechať zaočkovať iba 53,1 percenta obyvateľov Slovenska. Naopak negatívne sa k očkovaniu stavia 36,6 percenta.