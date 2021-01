Dobré ráno: Covid sa medzi ľudmi bez domova šíri šialenou rýchlosťou

Prvá vlna ich minula, druhá udrela horšie.

24. jan 2021 o 23:03 Zuzana Kovačič Hanzelová, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Bratislava má nové, veľmi vážne ohnisko. Covid-19 sa začal šíriť medzi ľuďmi bez domova.

Karanténne mestečko je už takmer plné a nápor hlási aj nocľaháreň depaul. Ľudia bez domova patria medzi najohrozenejšie skupiny, navyše sa nemajú kde izolovať, keďže sú bez domova.

Vážna situácia v hlavnom meste je zatiaľ bez odozvy štátu.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala so Sergejom Károm, splnomocnencom primátora pre ľudí bez domova a sociálne bývanie. ​

Zdroj zvukov: Rozhovory ZKH, FB Ministerstva zdravotníctva SR

​Krátky prehľad správ

OSN vyjadruje značné znepokojenie pre sexuálne násilie v etiópskom regióne. Niektoré ženy tam mali byť nútené vojakmi k pohlavnému styku výmenou za základné druhy tovarov. Sexuálne násilie voči ženám a dievčatám hlásia aj vo viacerých utečeneckých táboroch.

Skríning, teda plošné testovanie podľa odborníkov nestačí. Podľa odborníkov musíme opäť začať trasovať kontakty pozitívnych. Momentálne má svoje kontakty obvolať každý nakazený sám.

Európski lídri sa zatiaľ nedohodli na spoločnom európskom očkovacom preukaze. Otázne zostáva napríklad to, na aké aktivity by mal byť povinný, ale aj to, aby neboli znehvýhodnení ľudia, ktorí mali sťažený prístup k vakcíne.

Odporúčanie

Pretend its a City je dokuséria Martina Scorseseho o vtipnej, zvláštnej, miestami až magickorozprávkovej postave Fran Lebowitz v New Yorku dnešný zaujímavý tip Zuzany Kovačič Hanzelovej . Zasmejete sa, zamyslíte sa a ešte pri tom uvidíte New York.

