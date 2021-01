Slovensko sa rozdelí. Čo bude nasledovať po plošnom testovaní?

Mestá chcú o ďalšom testovaní ešte rokovať.

25. jan 2021 o 19:36 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Certifikáty o negatívnom výsledku z prvého kola plošného testovania platia do utorka 2. februára. Nezáleží na tom, v ktorom okrese sa človek zdržiava, ani na tom, či sa dal otestovať v prvý deň testovania 18. januára, alebo o týždeň neskôr.

Pravidlá schválila vláda pred týždňom v nedeľu, hoci epidemiológovia namietali, že testovanie antigénovými testami má zmysel, iba ak sa opakuje často a v ohniskách nákazy. Viac ako týždeň staré testy nemajú výpovednú hodnotu, pretože u človeka sa už dodatočne mohla rozvinúť infekcia.

Certifikát z testu treba pri sebe nosiť pri ceste do práce, na čerpaciu stanicu či do výdajne e-shopu od stredy 27. januára. Inak hrozí človeku vysoká pokuta.

"Dokladom o testovaní môže byť certifikát alebo potvrdenie o vykonaní testu. Možno akceptovať SMS alebo e-mail z mobilného odberového miesta," vysvetľuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.

Z dokladu však musí byť jasné, na koho bol vystavený.

Dokedy platí test?

Negatívny výsledok testu platí od 18. januára do utorka 2. februára na celom území Slovenska.

Človeka oprávňuje ísť na poštu, vyzdvihnúť si balík vo výdajni e-shopu, ísť do práčovne, opravovne obuvi či mobilných telefónov. Potrebný je aj na vychádzku do prírody vo svojom okrese aj na cestu do práce.