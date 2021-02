Psychológ Hunčík: Matovič by mal myslieť na to, že si tu Orbán vyrába voličov

Do futbalu sa vkráda nacionalizmus, médiá strácajú nezávislosť a kultúrne podujatia sa menia na politické mítingy. Aj takto opisuje psychiater z Dunajskej Stredy Péter Hunčík, čo prinášajú na juh Slovenska peniaze od maďarského premiéra Viktora Orbána.

Medzinárodná skupina redaktorov zmapovala tok dotácií od vlády Viktora Orbána do krajín susediacich s Maďarskom. Táto orbánovská politika je kritizovaná už dlhé roky. Čo je vlastne zlé na tom, že nejaká krajina podporuje krajanov v zahraničí?

Maďarská vláda dotuje prakticky celú Karpatskú kotlinu, nielen Slovensko, a nie je to nový fenomén. Už v 90. rokoch sme mohli čítať o kauzách, keď ľudia nosili z Maďarska peniaze cez hranice v igelitových taškách. Maďarská ústava totiž obsahuje vetu, že maďarský štát je ako materská krajina povinný podporovať kultúru Maďarov v okolitých štátoch.

Z tohto pohľadu sú tieto dotácie v poriadku, najmä, ak to naozaj ostáva pri kultúre. Problémom je, že vždy bola veľmi prísna selekcia v tom, komu tie peniaze z Maďarska pošlú. Posledných 30 rokov ich vždy dostávali ľudia, ktorí boli naklonení aktuálnej vláde v Maďarsku. Bolo to také nepísané pravidlo.

Využívajú sa tieto peniaze naozaj na rozvoj južného regiónu?

Toto je druhý problém. Máme pochybnosti, či tie peniaze prichádzajú naozaj tým organizáciám, ktoré by ich podľa ústavy aj mali dostať. Ak idú naozaj na kultúru alebo šport, tak je to v poriadku. Ak je však nejaká mimovládna či športová organizácia len zásterkou na to, ako cez ňu preliať peniaze pre politickú stranu, tak to už v poriadku, samozrejme, nie je.

Slovenský zákon zakazuje dotovanie politických strán zo zahraničia.

Každého, kto to sleduje, takýto spôsob financovania dráždi. Nevidíme cestu tých peňazí, nevidíme, na čo boli v skutočnosti použité. Systém je taký netransparentný, že sa môžeme len domnievať, ako sa tie dotácie využili.

Keď sledujeme, že milióny forintov dostane organizácia, ktorá vznikla pred niekoľkými týždňami, nemá webovú stránku a nič o nej nevieme, pričom organizácie s dlhoročnou tradíciou nedostanú skoro nič, tak to je vyslovene arogancia moci.

Pochybnosti o financovaní sa objavujú napríklad pri Gombaseckom tábore, ktorý sa vraj zmenil po tom, ako jeho šéf Örs Orosz vstúpil do politiky. Čo je to za tábor?

Ide o multižánrový festival, kde sú okrem hudobného programu aj diskusie na spoločensko-politické témy. Koná sa pri Gombaseckej jaskyni neďaleko Rožňavy, jeho tradícia siaha až do prvej Československej republiky.

Politici sa oň dlho nezaujímali, nezasahovali doň ani komunisti. Zmenilo sa to až v priebehu posledných dvoch rokoch.

Örs Orosz je hlavným organizátorom tábora od roku 2009. V maďarskej komunite je síce známy, ale dlho nebolo jasné, čo je to vlastne za človeka. Dlho nebol v politickej strane, pohyboval sa však medzi politikmi, tváril sa ako občiansky aktivista, a zrazu sa stal podpredsedom strany Spolupatričnosť.

Nedávno jeho občianske združenie Sine metu dostalo z Maďarska dotáciu na rekonštrukciu kúrie Andrássyovcov v Gombaseku. Takisto v minulosti Orosz nejako zohnal peniaze na odkúpenie pozemkov pod táborom. Už len fakt, že si Orosz vie vybaviť takéto veľké peniaze, vyvoláva otázky.

Je tábor spolitizovaný?