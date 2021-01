Dobré ráno: V Rusku sa zdvihla protestná vlna. Má sa Kremeľ báť?

V sobotu sa chystajú ďalšie protesty.

26. jan 2021 o 23:00 Matúš Krčmárik, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Od Moskvy až po Vladivostok naprieč celým Ruskom sa cez víkend konali početné demonštrácie.

Ľudia vyšli do ulíc na podporu opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorého zatkli hneď po tom, ako sa vrátil do Ruska. Päť mesiacov sa zotavoval v Nemecku po otrave novičokom.

Medzitým sa objavili informácie, že za jeho otravou je ruská tajná služba a Navaľného nadácia odhalila majestátny palácový komplex na brehoch Čierneho mora, ktorý má patriť Putinovi.

Aká je aktuálne v Rusku situácia a či krajina ide bieloruskou cestou, sa Jana Maťková pýtala šéfa zahraničnej redakcie denníka Sme Matúša Krčmárika.

Zdroj zvukov: Youtube DW, Alexej Navaľnyj, BBC

​​Krátky prehľad správ

Od dnes platia sprísnené podmienky po celoplošnom testovaní. Bez potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid-19 nemôžete ísť do práce, na poštu ani na prechádzku do prírody. Pri pohybe bez certifikátu hrozí vysoká pokuta.

Zaočkovať sa môžu už aj Slováci, ktorí majú viac než 75 rokov. Prihlásiť sa môžu cez formulár korona.gov.sk alebo môžu využiť aj call centrum rezortu zdravotníctva.

Z extrémistickej ĽSNS odchádza europoslanec Milan Uhrík, ale aj piati poslanci parlamentu vrátane Milana Mazureka. Nespokojní poslanci už minulý týždeň avizovali, že sa vzdajú funkcii vo vedení strany. Nesúhlasia so zmenami stanov ĽSNS, ktoré predsedovi strany Mariánovi Kotlebovi zvyšujú kompetencie.

Anna Záborská po kritike stiahla návrh zákona, podľa ktorého by aj duchovní boli považovaní za zdravotníckych pracovníkov. Pôvodne navrhovala, aby sa súčasťou zdravotnej starostlivosti stali aj duchovné služby.

Taliansky premiér Giuseppe Conte oznámil svoju demisiu. Spolu s ním automaticky končí aj vláda. Vláda končí po tom, ako minulý týždeň stratila v Senáte absolútnu väčšinu po odchode jednej z koaličných strán. Taliansko tak bude mať od volieb v roku 2018 zrejme tretiu vládu.

Odporúčanie

Asi každý z nás má v živote hudobné albumy, o ktorých by s určitosťou vedel povedať, že zásadne ovplyvnili jeho vkus a na ktoré s láskou spomína aj po rokoch. Pre mňa je takým debut Arctic Monkeys, ktorý v týchto dňoch oslavuje už svoje 15-te narodeniny. Album Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not je plný ostrých gitár a správneho indie rockového náboja. Ak ho náhodou ešte nepoznáte, odporúčam si ho vypočuť a dočasne premeniť obývačku na tanečný parket.

