Koronavírus: Biely dom žiada rozsiahle medzinárodné vyšetrenie pôvodu pandémie (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 241-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 4 361 obetí. Na Slovensku sa skončilo celoplošné testovanie, platia nové opatrenia.

28. jan 2021 o 6:13 (aktualizované 28. jan 2021 o 6:59) Martin Vonšák, TASR, SITA

Koronavírus na Slovensku: Sledujeme správy o Covid-19 minútu po minúte:

06:59 SLOVENSKO - Aj keď na Slovensku pribúda počet zaočkovaných a od utorka sa očkujú už aj skupina ľudí nad 75 rokov, aj po zaočkovaní je dôležité zostať opatrný.

Už prvá dávka vakcíny môže vzbudiť pocit, že je človek o krok bližšie k normálnemu životu, aký viedol pred pandémiou a ktorý si mesiace musel odopierať. Napriek tomu, že očkovanie predstavuje najúčinnejší spôsob, ako potlačiť pandémiu koronavírusu vo svete, nejde o riešenie s okamžitým účinkom.

06:12 SVET - Spojené štáty žiadajú "robustné" a jasné medzinárodné vyšetrenie pôvodu pandémie koronavírusu v Číne. Uviedla to v stredu hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, ktorú citovala agentúra AFP.

Novinárom povedala, že je nevyhnutné "prísť na koreň" toho, ako sa vírus objavil a rozšíril po celom svete. Zdôraznila tiež "veľké znepokojenie" nad "dezinformáciámi" prichádzajúcimi z "niektorých zdrojov v Číne". Koronavírus prvýkrát zaznamenali koncom roka 2019 v stredočínskom meste Wu-chan, následne sa rozšíril do celého sveta, pričom za vyše rok sa ním nakazilo viac ako 100 miliónov ľudí a vyžiadal si aj viac ako dva milióny úmrtí. Do Wuchanu pricestoval v januári tím expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý tam má skúmať pôvod pandémie. Vedci sa zhodujú v tom, že nový koronavírus má živočíšny pôvod, pričom osobitnú pozornosť venujú wuchanskému trhu s morskými plodmi, na ktorom sa predávali živé zvieratá.