Dobré ráno: V očkovaní je chaos, každý si robí po svojom

Ako vyzerá vakcinácia na Slovensku.

28. jan 2021 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Ján Krempaský

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/dtur6-f8d3d2?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kým iné krajiny sa zaoberajú vakcináciou, my sa na Slovensku hádame o plošnom testovaní.

Pritom pri očkovaní obyvateľstva máme kopu problémov: očkovanie je zatiaľ jediným nástrojom, ako účinne bojovať s pandémiou.

Ako teda na Slovensku s očkovaním sme, či očkujeme málo a prečo, koho očkujeme a ako by sme v očkovaní chceli pokračovať, sa dnes budem rozprávať s reportérom denníka SME Jánom Krempaským.

Zdroj zvukov: FB Ministerstva zdravotníctva SR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Od včera platia na Slovensku prísnejšie pravidlá na výnimky zo zákazu vychádzania. Negatívny test potrebujete na cestu do práce alebo na pobyt v prírode. Čo sa po novom môže a čo nie, nájdete v prehľadnom texte plnom otázok a odpovedí v denníku SME.

Ministerstvo zdravotníctva schválilo používanie liečiva ivermektín na boj proti novému koronavírusu. Liek je pôvodne antiparazitikum a má protizápalové účinky. Prvé výsledky ale naznačujú, že by mohol pomáhať pri liečbe ochorenia Covid-19. Na Slovensku sa bude môcť skúšobne používať pol roka.

Vo veku 72 rokov zomrel novinár a spoluzakladateľ vydavateľstva Plus 7 Štefan Šimák. Po Nežnej revolúcii založil so spoločníkmi Jozefom Dukesom a Karolom Bustinom týždenník Plus 7 dní, v roku 2014 vydavateľstvo predali Pente.

Dve tretiny ľudí si myslia, že sme v stave klimatickej núdze. Vyplýva to z veľkého celosvetového prieskumu OSN, do ktorého sa zapojilo viac ako milión ľudí z 50 krajín. Výskumníci z Oxfordu priznali, že znepokojenie zo stavu klímy je rozšírenejšie, ako si pôvodne mysleli.

Ak sa s ľuďmi rozprávate bez rúška, nie je bezpečná žiadna vzdialenosť. Vyplýva to z novej štúdie, v ktorej sa vedci pozreli na rolu rozprávania pri šírení nového koronavírusu. Vedci v uzavretých priestoroch odporúčajú respirátory a nerozprávať.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je trochu starší špionážno-akčný seriál na Amazone Jack Ryan. Je to vlastne také oddýchnutie, ani nie vojensky presné, ani bojovo presné, ani špionážne presné ani technologicky či politicky presné, ale občas skrátka potrebujete vypnúť hlavu a sledovať nejakého neohrozeného hrdinu, ako bojuje proti zloduchom.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.