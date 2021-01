Čaputová poslala vedcom list, ocenila ich prínos počas pandémie

Prezidentka ocenila, že sa vedci zapájajú do úsilia o porazenie koronavírusu.

28. jan 2021 o 14:27 TASR

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila prínos slovenských vedcov počas pandemickej situácie. Zároveň je hrdá na to, že v laboratóriách Slovenskej akadémie vied (SAV) došlo k pokrokom v testovaní na nový druh vírusu a že sa vedecká komunita zapája do úsilia o jeho lepšie spoznanie, liečenie aj odstránenie.

Uviedla to hlava štátu v liste, ktorý adresovala predsedovi SAV Pavlovi Šajgalíkovi a členom akademickej obce.

Rozhodnutia opreté o fakty

"Napriek vážnej dobe by sme nemali všetku pozornosť sústrediť iba na odbory, ktoré bezprostredne súvisia s pandémiou. Dúfam, že súčasná situácia pomôže lepšie vysvetliť spoločenský význam všetkých vedných odborov a že jedným z jej pozitívnych dôsledkov bude aj rozvoj infraštruktúry pre základný výskum," uviedla Čaputová.

Zároveň ju mrzí, že vedecké poznanie je v dnešnej dobe pod bezprecedentnou paľbou. O to viac oceňuje odvahu vedcov vstúpiť do verejnej diskusie a vystaviť sa kritike svojich názorov.

"Budem hľadať spôsoby, ako presviedčať verejnosť aj predstaviteľov štátu, aby sa rozhodnutia verejnej moci vždy opierali o fakty," dodala v liste hlava štátu.

Vedcov pozornosť Čaputovej potešila

"Každý akt pozornosti zo strany tak významnej osoby, ako je prezidentka nás poteší a o to viac nás teší, že tento list bol adresovaný celej inštitúcii. Aj to je dôvod, prečo sme ho zverejnili, bola to vyslovená žiadosť pani prezidentky," uviedol pre TASR Šajgalík.

Zároveň poznamenal, že ich teší, že Čaputová vníma úlohu SAV ako výnimočnej inštitúcie, ktorá sa zapája nielen do pomyselnej vojny s pandémiou, ale na druhej strane vníma aj úlohu SAV ako inštitúcie, ktorá môže bojovať proti nepravdám a dezinformáciám. "V tomto sme s prezidentkou zajedno a je to aj jedna z úloh SAV v tejto spoločnosti," povedal predseda SAV.

Šajgalík sa teší na prípadnú ďalšiu komunikáciu s Prezidentským palácom. "SAV veľmi vníma aktivity pani prezidentky vo vzťahu k životnému prostrediu a tieto zelené témy sú prioritnými témami aj SAV, aj v tom sa zhodneme," uzavrel Šajgalík.