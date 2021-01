Žilinka napadol výnimky hlavného hygienika. Pocítiť to môžu ministri aj bežní ľudia (otázky a odpovede)

Hygienici majú tridsať dní na nápravu.

28. jan 2021 o 20:25 Michal Katuška

Mesačne pribudne jedna až dve nové mutácie koronavírusu, tvrdí Mikas Niektoré mutácie by teoreticky mohli ohroziť aj očkovanie. 21. dec 2020 o 13:51 TASR Hlavný hygienik Ján Mikas. (Zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

BRATISLAVA. Nákup v potravinách si infikovaní koronavírusom už mesiac môžu vybaviť sami, ak im nemá kto potraviny doniesť. Stačí, keď majú respirátor. Zdravotníci zas mohli ordinovať aj chorí na Covid-19, ak mala nemocnica nedostatok personálu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Spomínané aj niektoré ďalšie výnimky zo zákazu vychádzania považuje generálny prokurátor Maroš Žilinka za protizákonné. Žiadny zákon hygienikom nedovoľuje ich udeliť, tvrdí.

Generálna prokuratúra zaslala hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi protest, aby situáciu napravil. Má na to tridsať dní.

Aké výnimky z opatrení proti šíreniu koronavírusu by mohli prestať platiť, aké by to malo dôsledky a aké možnosti má teraz štát? Denník SME odpovedá na najdôležitejšie otázky.

V článku sa dozviete odpovede na otázky: Zrušenie ktorých výnimiek by pocítili bežní ľudia?

Aké privilégiá dostali nezákonne politici?

Prestávajú výnimky automaticky platiť?

Dajú sa výnimky zachovať?Čo sa stane, ak Mikas výnimky zruší?

Čo ak sa Mikas Žilinkovi vzoprie?

Zrušenie ktorých výnimiek by pocítili bežní ľudia?

Nie vo všetkých obciach na Slovensku funguje donášková služba potravín, nie všetci, ktorí sú doma v karanténe, majú možnosť požiadať známych či susedov, aby im nakúpili potraviny.