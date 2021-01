Mikas reaguje na generálneho prokurátora, porušenie zákona odmieta

Žilinka informoval, že Úrad verejného zdravotníctva porušil zákon.

29. jan 2021 o 15:17 SITA

BRATISLAVA. Úrad verejného zdravotníctva po preštudovaní protestov generálneho prokurátora Maroša Žilinku vyjadruje znepokojenie nad ich obsahom a odmieta akékoľvek porušenie zákona.

Protesty považuje za právny názor Generálnej prokuratúry a nejde o konečné rozhodnutie. V tlačovej správe to uviedol hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas. Zdôraznil, že podstata podaní generálnej prokuratúry je založená na analýze paragrafu zákona, „ktorý nie je a ani nikdy nebol využívaný pri tvorbe vyhlášok”.

Otázky podľa neho vyvoláva taktiež to, prečo prokuratúra napáda svojím výkladom len niektoré ustanovenia vyhlášok, pričom iné, ktoré tiež obsahujú výnimky a neprešli by jej výkladom, necháva bez povšimnutia.



„Je otázne, prečo sa GP SR sama stavia do pozície orgánu verejného zdravia, pričom paradoxne zaujala postoj, ktorý je v priamom protiklade s účelom zákona o ochrane verejného zdravia. Ak by sme postupovali podľa výkladu GP SR, viedlo by to k absolútnej paralýze ochrany verejného zdravia na Slovensku s významnými stratami na ľudských životoch a materiálnych hodnotách,” priblížil Mikas.



Ak by napadnuté ustanovenia neexistovali, mohol by podľa neho nastať kolaps zdravotníctva pre nedostatok personálu, paralýza kritickej infraštruktúry a hrozilo by znefunkčnenie strategických hospodárskych podnikov.

Ohrozená by bola podľa hlavného hygienika aj prevádzka životne dôležitých medicínskych prístrojov, boli by ochromené najvyššie štátne orgány a fungovanie štátu za kritickej pandemickej situácie.

Nedajú sa prijímať bezbolestné riešenia

„Prišlo by k paralýze medzinárodnej prepravy osôb a tovarov a tým k porušeniu legislatívy Európskej únie. Občania SR by nemali možnosť podstúpiť urgentný lekársky zákrok v zahraničí, prípadne by sa k nim načas nedostal lekár zo zahraničia. Niektoré osoby, hoci by použili predpísaný vyšší štandard ochrany, by nemali možnosť zaobstarať si ani potraviny,” ozrejmil Mikas. Vo zvýšenej miere by sa to podľa neho týkalo osamelých ľudí, seniorov a tých, ktorí sú v preventívnej karanténe.



„Slovenská republika čelí situácii, v ktorej sa nedajú prijímať bezbolestné riešenia. Úrad verejného zdravotníctva SR pristupuje k ochrane zdravia mimoriadne zodpovedne. Vždy sa pritom snažíme minimalizovať negatívne dopady našich opatrení,” dodal hlavný hygienik.



Generálny prokurátor Maroš Žilinka vo štvrtok 28. januára na tlačovej konferencii informoval, že ÚVZ SR porušil zákon vydaním vyhlášok z 27. decembra 2020 a 10. januára 2021. V oboch prípadoch preto podala prokuratúra protest.