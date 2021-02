Čiernu fázu nemá žiadna iná krajina, o COVID automate chce Remišová ešte diskutovať

Vicepremiérka požiadala o zvolanie fóra odborníkov.

1. feb 2021 o 13:45 TASR

BRATISLAVA. Politické rozhodnutia by nemali predchádzať tie odborné. Po pondelkovom rokovaní vlády to uviedla vicepremiérka a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

Zároveň požiadala premiéra Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (obaja OĽANO) o zvolanie fóra odborníkov, čiže rozšírenú pandemickú komisiu, za účasti vedcov, ktorí sú často kritickí voči vláde.

Samosprávy dostávajú dáta neskoro

"Ideme rozhodovať o dôležitej veci, ideme rozhodovať o predĺžení núdzového stavu. A chcela by som, aby všetky politické rozhodnutia, ktoré budeme musieť prijať, boli založené na širokej odbornej diskusii," povedala Remišová s tým, že následne sa budú rozprávať o tom, aký politický konsenzus spravia.

Remišová chápe, že starostovia a primátori dostávajú dáta o tom, či majú alebo nemajú testovať, neskoro. "Našou požiadavkou bude, aby vždy dané pravidlá boli známe aspoň sedem dní vopred tak, aby sa samospráva mohla pripraviť na to, čo ju čaká," povedala vicepremiérka.

Podľa nej sa nemôže samospráva, ktorá má testovať cez víkend, o tom dozvedieť v piatok. "Momentálne na zvládanie pandemickej situácie je spolupráca samosprávy a štátu kľúčová," povedala.

Školy majú prísnejšie opatrenia ako firmy

V súvislosti s COVID automatom Remišová uviedla, že jeho prvá verzia bola prijímaná za istých podmienok, ktoré sa však už medzičasom zmenili.

"V COVID automate máme aj čiernu fázu a tá znamená, že sa zatvárajú všetky podniky okrem kritickej infraštruktúry. Takéto opatrenie nemáme v žiadnej inej krajine. A preto si je potrebné povedať, či vzhľadom na situáciu, ktorá tu momentálne je, je reálne mať v automate čiernu fázu, keď vypíname celú krajinu," povedala.

Ako tvrdí, najskôr by sa mala v tejto súvislosti uskutočniť diskusia odborníkov. Až následne by sa mali prijať politické rozhodnutia.

Podľa Remišovej by sa malo diskutovať aj o tom, či by nosenie respirátora nemalo byť povinné v zatvorených priestoroch. Rovnako či by nemali respirátory dostávať zadarmo starší ľudia a či nemajú byť distribuované pre pozitívne testovaných ľudí.

"Ak má platiť COVID automat, tak sme momentálne v čiernej fáze a tá znamená vypnutie ekonomiky," povedala Remišová. Podľa nej, "ak sa zatvorí ekonomika, tak sa zničí krajina". Ako dodala, podľa automatu majú školy napríklad prísnejšie opatrenia ako firmy a vie si predstaviť ich prehodnotenie.