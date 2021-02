Kontrolu lockdownu cez SMS by polícia zvládla, tvrdí Mikulec

Minister vnútra tvrdí, že takýto systém má svoju logiku. Za príklad dáva Grécko.

2. feb 2021 o 9:19 SITA

BRATISLAVA. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) počul o SMS správach v súvislosti s kontrolou vychádzania prvýkrát od novinárov v pondelok 1. februára.

Doplnil, že na vláde o ničom takom nehovorili.

Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.

Ak by v tejto otázke panovala v rámci ďalších rokovaní zhoda, ministerstvo vnútra, respektíve Policajný zbor SR je podľa neho pripravený plniť úlohy, ktoré mu z toho vyplynú.

Šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) pred rokovaním vlády v pondelok 1. februára povedal, že jednou z možností, ktorá by umožňovala zákaz vychádzania porušiť, je forma SMS správ.

Ako vysvetlil, ľudia by zaslali SMS správu vzhľadom na výnimku, ktorú budú požadovať.

Centrála im odošle naspäť správu, ktorá im na určitý čas povolí porušiť zákaz vychádzania. Tieto SMS správy by kontrolovali príslušníci polície.

Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na sociálnej sieti napísala, že strana priepustky formou SMS nepodporí.

Grécky príklad

Mikulec tvrdí, že takýto systém má svoju logiku. „Ak sa nemýlim, ten systém bol dobre uplatnený v Grécku, ktoré aj vďaka tomu celkom úspešne situáciu zvládlo. Ale nie, nerozprávali sme sa ešte o tom,” podotkol.

„Viem si predstaviť veľa vecí, netvrdím, že takáto možnosť nie je reálna, keďže, ako som povedal, fungovalo to aj v Grécku. Museli by sme sa však porozprávať o tom, ako by to fungovalo, akým spôsobom by sa to kontrolovalo. Skôr by som však apeloval na ľudí, aby si uvedomili, že situácia je vážna, mali by obmedziť mobilitu a mali by striktne dodržiavať opatrenia,” uviedol s tým, že ak ich nedodržiavajú, nie je to len o tom, že porušujú nariadenia, ale predovšetkým ohrozujú svoje životy a životy svojich blízkych.

Šéf rezortu vnútra zdôraznil, že Policajný zbor dodržiavanie opatrení kontroluje. V nákupných centrách, prevádzkach, na cestách, na hraniciach okresov, dokonca aj na koňoch v lyžiarskych centrách.