Slovensko sa rozdelilo na dve časti. Len v jednej treba na výnimky aj test

Vláde na úpravu pravidiel platných od pondelka zostáva málo času

2. feb 2021 o 21:58 Michal Katuška

BRATISLAVA. Šanca, že sa na budúci týždeň opäť otvoria škôlky a prvý stupeň základných škôl, rastie.

Hygienici, infektológovia a epidemiológovia z pandemickej komisie navrhli vláde, že by pustili deti do škôl, ak by sa dal pred ich nástupom otestovať aspoň jeden z ich rodičov.

"Uvedomili sme si neúnosnú situáciu s prerušením povinnej školskej dochádzky u detí," povedal minister zdravotníctva za OĽaNO Marek Krajčí.

Triedy by sa mali od pondelka otvoriť aj pre žiakov posledných ročníkov stredných škôl, ak sa dajú otestovať.

Vyučovanie v triedach hygienici dlhodobo považujú za zvýšené riziko šírenia vírusu. Povinné testovanie riziko podľa nich zníži. Aj preto komisia na prvý pohľad, paradoxne, navrhuje vláde zároveň od 8. februára sprísniť opatrenia.

Slovensko sa má začať riadiť tzv. covidovým automatom, ktorý by musela vláda zmeniť, ak by návrhom komisie vedenej Krajčím chcela vyhovieť.

Automat má podľa niekoľkých kritérií určovať, aké opatrenia proti šíreniu koronavírusu budú platiť a ako sa budú sprísňovať či uvoľňovať.