Pracujúcich a rodičov čaká testovanie každý týždeň. Nastupuje covidový automat

Slovensko sa ocitne v čiernom pásme.

3. feb 2021 o 18:56 Michal Katuška

BRATISLAVA. Zamestnanci a rodičia sa od pondelka 8. februára budú musieť raz do týždňa testovať, aby mohli chodiť do práce a ich deti mohli navštevovať školy.

Tieto aj ďalšie vládou schválené opatrenia sú súčasťou covidového automatu –nového systému, ktorým sa pri uvoľňovaní a sprísňovaní opatrení proti šíreniu koronavírusu začína Slovensko od pondelka riadiť.

Otváranie reštaurácií, škôl, regulovanie zákazu pohybu či nutnosť testovať sa už nebude podliehať politickým sporom vo vládnej koalícií. Rozhodovať sa bude výlučne podľa epidemiologických dát.

O zmenách v opatreniach rozhodne výška denných prírastkov nakazených, počet hospitalizovaných a tiež rýchlosť šírenia vírusu vyjadrenej reprodukčným číslom, ktoré ukazuje, koľko ďalších ľudí nakazí jeden infikovaný.

Slovensko sa z celkovo siedmich pásiem ohrozenia ocitne od pondelka v čiernej zóne s najprísnejšími opatreniami. Platiť zostanú dovtedy, kým počet hospitalizovaných neklesne pod 3000, denne bude pribúdať menej ako 4000 nových infikovaných a reprodukčné číslo neklesne pod hodnotu 1,15.

Denník SME pripravil prehľad ako sa zmeny od pondelka dotknú šiestich najčastejších životných situácií.

1. Sloboda pohybu

Zákaz vychádzania pokračuje aj od pondelka. V rámci neho môžu ľudia ísť iba do najbližších potravín, drogérie, lekárne, tiež absolvovať nevyhnutnú návštevu lekára, starostlivosť o deti či ísť na prechádzku so psom v okolí domu.

Ale tak ako doteraz, aj zo zákazu vychádzania budú platiť ďalšie výnimky podmienené negatívnym testom. Aké konkrétne budú, ešte len rozhodne vláda a Úrad verejného zdravotníctva do konca týždňa. Predpokladá sa, že budú kopírovať súčasný stav.

Bez testu by nemala byť možná ani návšteva prírody v rámci okresu, ako to je v súčasnosti. Ale ani s testom nemôžete ísť do prírody mimo svojho okresu.

Zatiaľ je známe, že test zároveň bude nevyhnutný aj na akékoľvek iné prekročenie hraníc okresu – či už za prácou, alebo na potreby opatery blízkej osoby.

Test by nemali vyžadovať od detí, starších ako 65 rokov a ľudí s vážnymi chronickými zdravotnými problémami. Aj tieto podrobnosti ešte len zverejnia.

2. Školy