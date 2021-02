Slovenská komora učiteľov vyzýva na prednostné očkovanie zamestnancov škôl

Komora žiada aj distribúciu respirátorov a ďalších ochranných pomôcok pred otvorením škôl.

3. feb 2021 o 15:52 TASR

BRATISLAVA. Slovenská komora učiteľov (SKU) vyzýva vládu SR, aby prehodnotila očkovaciu stratégiu proti ochoreniu COVID-19 a aby do kritickej infraštruktúry a na prednostné očkovanie zaradila aj všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení.

Zároveň požaduje distribúciu respirátorov a ďalších ochranných pomôcok pre týchto zamestnancov v dostatočnom predstihu ešte pred otvorením škôl. TASR o tom informoval prezident SKU Vladimír Crmoman.

"Naša práca je strategicky dôležitá pre fungovanie štátu. Znefunkčnenie škôl a školských zariadení ochorením zamestnancov na nový koronavírus a jeho mutácie vedie k nezvratným negatívnym ekonomickým a sociálnym dosahom na spoločnosť a obyvateľov," konštatuje Crmoman.

Prednostné očkovanie by sa malo týkať všetkých zamestnancov materských a základných škôl, vychovávateľov v školských kluboch detí, pracovníkov v špeciálnych zariadeniach, ktorí permanentne pracujú alebo majú nastúpiť do zamestnania, a to bez ohľadu na vek.

"Súčasne žiadame o distribúciu dostatočného množstva respirátorov a ďalších ochranných pomôcok pre zamestnancov v náležitom predstihu pred samotným otvorením škôl," zdôrazňuje SKU. Komora to považuje za prioritnú podmienku výkonu povolania zamestnancov škôl a školských zariadení vo vysoko rizikovom prostredí.