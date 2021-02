Odhad vakcinácie: kedy najskôr prídete na rad po príchode AstraZenecy

Chcú očkovať 75-tisíc ľudí týždenne.

4. feb 2021 o 18:09 Jakub Filo

BRATISLAVA. Už na budúci týždeň by na Slovensko mali prísť prvé vakcíny AstraZeneca a keďže sú určené iba pre ľudí do 55 rokov, malo by sa začať s očkovaním mladších skupín obyvateľstva. Najskôr sa na rad dostane kritická infraštruktúra a chronicky chorí do 55 rokov.

Denník SME sa na základe dostupných informácií o dodávkach vakcín podľa jednotlivých kvartálov, prípadne mesiacov a veľkosti prioritných skupín, do ktorých ministerstvo zdravotníctva rozdelilo populáciu, pokúsil odhadnúť, kedy sa môže začať očkovanie v jednotlivých fázach. Vypracoval tri scenáre podľa toho, aký veľký by mohol byť záujem o očkovanie.

"Očkovať ňou budú najmä chronicky chorých do 55 rokov," uviedla o vakcíne od firmy AstraZeneca pre SME hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Na Slovensku sa teda bude od budúceho týždňa očkovať už troma vakcínami, ktoré sú zároveň schválené na použitie v celej Európskej únii: Pfizer - BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Do štvrtka na Slovensku zaočkovali 160-tisíc ľudí, teda približne tri percentá obyvateľov.

Po príchode tretej vakcíny počíta minister zdravotníctva Marek Krajčí so zrýchlením očkovania na 75-tisíc ľudí týždenne.

Ak by sa takýmto tempom mala dosiahnuť zaočkovanosť 3,3 milióna, teda 60 percent dospelej populácie, ktorá je potrebná na vybudovanie komunitnej imunity, trvalo by očkovanie 42 týždňov a natiahlo by sa do konca novembra.